Σύλληψη 15 προσώπων στην Ολλανδία ως υπόπτων προπαγάνδας για το Ισλαμικό Κράτος στο ΤικΤοκ

Δεκαπέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στην Ολλανδία σήμερα με την υποψία ότι διέδιδαν προπαγάνδα για το Ισλαμικό Κράτος μέσω του TikTok και προσπαθούσαν να πείσουν άλλους να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις, δήλωσαν Ολλανδοί εισαγγελείς.

Οι συλλήψεις πυροδοτήθηκαν από λογαριασμό του TikTok που διέδιδε προπαγάνδα για το Ισλαμικό Κράτος με ολλανδικούς υπότιτλους, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Οι αναρτήσεις στο TikTok, κάποιες με περισσότερες από 100.000 θεάσεις, ενθάρρυναν τον κόσμο να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος και εξυμνούσαν τι σημαίνει να γίνεται κάποιος μάρτυρας για τη βίαιη ισλαμική οργάνωση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι 13 από τους υπόπτους είναι Σύροι και 4 έχουν ολλανδική υπηκοότητα, δήλωσαν οι εισαγγελείς, το οποίο υποδηλώνει ότι κάποιοι έχουν διπλή υπηκοότητα. Τέσσερις είναι ανήλικοι.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 16 έως 53 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση σε εφόδους σε όλη την Ολλανδία ύστερα από τη σύλληψη τον περασμένο μήνα ενός ανθρώπου που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είναι ο βασικός ύποπτος.

Το TikTok ανήκει στην κινεζική Bytedance.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

