Κίνδυνος θάνατος από υγρά άτμισης ηλεκτρονικών τσιγάρων: Το κρατικό χημείο εντόπισε το ψυχοδραστικό ναρκωτικό MDMB - Λιποθυμίες μαθητών

Το φαινόμενο της πώλησης παράνομων υγρών άτμισης για ηλεκτρονικά τσιγάρα λαμβάνει απρόβλεπτες-επικίνδυνες διαστάσεις, και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και την υγεία νεαρών, ιδιαίτερα μαθητών, στους οποίους τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις του Κρατικού Χημείου, τα εν λόγω υγρά άτμισης περιέχουν όχι μόνο ναρκωτικές ουσίες, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνες ψυχοτρόπες συνθετικές ενώσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο σε τρία καταστήματα πώλησης προϊόντων κάνναβης σε Λευκωσία, Πάφο και Παραλίμνι, από το Τμήμα Τελωνείων, την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 193 τεμάχια υγρών άτμισης για ηλεκτρονικά τσιγάρα. Οι εργαστηριακές αναλύσεις του Κρατικού Χημείου κατέδειξαν ότι, και στα 66 δείγματα που υποβλήθηκαν σε έλεγχο ανιχνεύθηκαν απαγορευμένες ναρκωτικές ουσίες και ψυχοτρόπες συνθετικές ενώσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και σοβαρά επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

Λιποθυμίες μαθητών

Το Τμήμα Τελωνείων, η ΥΚΑΝ και οι λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες, σε κοινή ανακοίνωσή τους που εξέδωσαν την περασμένη Κυριακή, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις διαστάσεις που προσλαμβάνει το φαινόμενο και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την κυκλοφορία και κατανάλωση τέτοιων προϊόντων, ιδιαίτερα από τους νέους. Παράλληλα, αποκαλύπτουν στην ανακοίνωσή τους ότι, εξαιτίας της χρήσης των εν λόγω υγρών άτμισης, καταγράφηκαν περιστατικά λιποθυμιών μαθητών σε σχολεία. Μάλιστα, εισηγούνται προς το Υπουργείο Υγείας και τη Βουλή όπως επανεξετάσουν σοβαρά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων που πωλούν προϊόντα κάνναβης. Στόχος, η απαγόρευση λειτουργίας τους.

Η διευθύντρια του Κρατικού Χημείου, Ρεβέκκα Κοκκινόφτα, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, επιβεβαίωσε τη μεγάλη έκταση που έχει προσλάβει το συγκεκριμένο φαινόμενο, αναφέροντας ότι το Κρατικό Χημείο προβαίνει σε συνεχείς αναλύσεις δειγμάτων υγρών άτμισης, στα οποία εντοπίζονται συνθετικά ναρκωτικά και ψυχοδραστικές ουσίες.

Το ναρκωτικό MDMB

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», από τις αναλύσεις του Κρατικού Χημείου σε υγρά άτμισης ανιχνεύθηκε, μεταξύ άλλων, η ουσία MDMB-4en-PINACA. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ισχυρό και ιδιαίτερα επικίνδυνο συνθετικό ναρκωτικό, το οποίο συνδέεται με σοβαρές και απρόβλεπτες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως:

Έντονο άγχος, πανικό, ψύχωση

Σπασμούς, απώλεια συνείδησης

Καρδιακές αρρυθμίες και υπέρταση

Αναπνευστική καταστολή

Οξεία δηλητηρίαση

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η συγκεκριμένη ουσία ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στη μνήμη και τη μαθησιακή ικανότητα, μέσω της αποδόμησης εγκεφαλικών κυττάρων. Ο κίνδυνος καθίσταται ακόμη μεγαλύτερος, καθώς η συγκέντρωσή της στα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι απρόβλεπτη, απορροφάται ταχύτατα μέσω της εισπνοής και δεν υφίσταται «ασφαλής δόση». Έχουν καταγραφεί δεκάδες θάνατοι στο εξωτερικό που συνδέονται με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, συχνά ως αποτέλεσμα καρδιακών επιπλοκών ή αναπνευστικής καταστολής.

Από τις αναλύσεις του Κρατικού Χημείου σε υγρά άτμισης εντοπίστηκαν και ψυχοτρόπες ουσίες που αποτελούν χημικά τροποποιημένες μορφές κανναβινοειδών όπως οι Δ8 - THC Acetate, Δ9 - THCP Acetate, H4-CBD, HHC-Acetate, CBN-Acetate και CBD / CBG / CBN.

Προκαλούν εξαρτήσεις

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παρατεταμένη χρήση των πιο πάνω ψυχοδραστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει σωματική ή ψυχολογική εξάρτηση, ή και τα δύο. Η ανησυχία εντείνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά είναι συχνά περίτεχνα σχεδιασμένα, με ελκυστική συσκευασία, και ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους. Η απήχησή τους ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την προώθησή τους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από την εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

Έφοδος σε καταστήματα

Με στόχο τον έλεγχο και τον εντοπισμό υγρών άτμισης που περιέχουν νέες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες, ερευνήθηκαν στις 2, 11 και 18 Δεκεμβρίου τρία καταστήματα πώλησης κανναβινοειδών προϊόντων στη Λευκωσία, την Πάφο και το Παραλίμνι. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων, την ΥΚΑΝ και τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τα ακόλουθα:

Κατάστημα στη Λευκωσία: 85 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, 269 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη, 20 συσκευασίες προϊόντων με κανναβινοειδείς ουσίες (CBD) για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία, καθώς και δύο συσκευασίες με κανναβινοειδείς ουσίες, οι οποίες απαγορεύονται.

85 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, 269 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη, 20 συσκευασίες προϊόντων με κανναβινοειδείς ουσίες (CBD) για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία, καθώς και δύο συσκευασίες με κανναβινοειδείς ουσίες, οι οποίες απαγορεύονται. Κατάστημα στην Πάφο: 33 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, 13 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν τετραϋδροκανναβινόλη (THC), 15 προϊόντα που περιείχαν κάνναβη, 12 χειροποίητα τσιγάρα με κάνναβη, τρεις συσκευασίες προϊόντων με κανναβινοειδείς ουσίες (CBD) για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία, καθώς και μία συσκευασία προϊόντος με κανναβινοειδείς ουσίες που απαγορεύεται να διατίθεται στην αγορά.

33 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, 13 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν τετραϋδροκανναβινόλη (THC), 15 προϊόντα που περιείχαν κάνναβη, 12 χειροποίητα τσιγάρα με κάνναβη, τρεις συσκευασίες προϊόντων με κανναβινοειδείς ουσίες (CBD) για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία, καθώς και μία συσκευασία προϊόντος με κανναβινοειδείς ουσίες που απαγορεύεται να διατίθεται στην αγορά. Κατάστημα στο Παραλίμνι: 75 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, 234 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη και τετραϋδροκανναβινόλη (THC), καθώς και δύο συσκευασίες προϊόντων με κανναβινοειδείς ουσίες (CBD) για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία.

Εισαγωγές από Ελλάδα

Από τις συσκευασίες των κατασχεθέντων προϊόντων προκύπτει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η χώρα παραγωγής και προέλευσης είναι η Ελλάδα.

Απαιτούνται δραστικά μέτρα

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, το Τμήμα Τελωνείων, η ΥΚΑΝ και οι υπόλοιπες συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τονίζουν την άμεση ανάγκη συνεργασίας και λήψης δραστικών μέτρων από τους φορείς της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία και διάθεση τέτοιων προϊόντων. Παράλληλα, εισηγούνται όπως επανεξεταστεί σοβαρά η χορήγηση άδειας λειτουργίας υποστατικών που διαθέτουν στο κοινό κανναβινοειδή προϊόντα.