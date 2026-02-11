Απ' όλα έχει το μενού: Καταιγίδα, χιονόνερο, σκόνη και ζέστη - Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, διαμορφώνοντας άστατο καιρό με αυξημένες νεφώσεις, μεμονωμένες βροχές και πιθανότητα καταιγίδας κατά διαστήματα, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή στην ατμόσφαιρα αναμένεται να παρατηρείται σκόνη. Στα ψηλότερα ορεινά και ιδιαίτερα στις κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται ακόμη και χιόνι ή χιονόνερο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια.

Ο καιρός αναλυτικά μέχρι το Σάββατο:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Την Πέμπτη και την Παρασκευή στην ατμόσφαιρα αναμένεται να παρατηρείται σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα.

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ αλλά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες και σε άλλες περιοχές. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ενώ σύντομα θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές