Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τροχαίο στη Γεροσκήπου: Τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονος μοτοσικλετιστής - Έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δέντρο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι φέρει κάταγμα αυχενικού σπονδύλου και κάκωση κεφαλής.

Ο σοβαρός τραυματισμός 20χρονου μοτοσικλετιστή είναι ο απολογισμός τροχαίου στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τις 9 το βράδυ της χθεσινής ημέρας, ο 20χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Ρηγαίνης, στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο νεαρός απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του υπό συνθήκες που εξετάζονται από την Αστυνομία.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι φέρει κάταγμα αυχενικού σπονδύλου και κάκωση κεφαλής.

Κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Tags

ΠΑΦΟΣΤΡΟΧΑΙΟΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα