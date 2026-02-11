Τροχαίο στη Γεροσκήπου: Τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονος μοτοσικλετιστής - Έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δέντρο

Ο σοβαρός τραυματισμός 20χρονου μοτοσικλετιστή είναι ο απολογισμός τροχαίου στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τις 9 το βράδυ της χθεσινής ημέρας, ο 20χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Ρηγαίνης, στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο νεαρός απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του υπό συνθήκες που εξετάζονται από την Αστυνομία.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι φέρει κάταγμα αυχενικού σπονδύλου και κάκωση κεφαλής.

Κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.