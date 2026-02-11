Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεύτερο τροχαίο στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 33χρονος μοτοσικλετιστής

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εκτός κινδύνου - Υπέστη κάταγμα σπονδύλου και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Ο τραυματισμός 33χρονου μοτοσικλετιστή είναι ο απολογισμός τροχαίου στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 9:30 το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην οδό Ανεξαρτησίας, στην Πάφο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 33χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα σπονδύλου και κρατήθηκε για νοσηλεία.

 Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εκτός κινδύνου.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Αστυνομία.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤΡΟΧΑΙΟ

