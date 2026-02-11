Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νίκος Γεωργίου για Αϊκούτ: «Επικίνδυνο προηγούμενο η μεταφορά του στο Ισραήλ»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο βουλευτής μιλά για κυβερνητικό φιάσκο και θέτει ερωτήματα για την εκτέλεση της ποινής του μεγαλύτερου σφετεριστή ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα

Σοβαρά ερωτήματα και έντονη πολιτική κριτική εγείρει ο βουλευτής Νίκος Γεωργίου αναφορικά με τη μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ για την έκτιση της πενταετούς ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε από κυπριακό δικαστήριο.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Γεωργίου χαρακτηρίζει την εξέλιξη «φιάσκο», υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο αναδεικνύει –όπως αναφέρει– την αδυναμία της κυβέρνησης να ενεργήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά για τη διαφύλαξη του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των πολιτών της.

Όπως σημειώνει, ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα δεν αποτελεί απλώς ποινικό αδίκημα, αλλά ζήτημα εθνικής επιβίωσης και πολιτικής αξιοπρέπειας. Στο πλαίσιο αυτό, θέτει το ερώτημα πώς διασφαλίζεται στην πράξη ότι η ποινή που επιβλήθηκε στον Σιμόν Αϊκούτ θα εκτελεστεί και ότι δεν θα αφεθεί ελεύθερος μετά τη μεταφορά του στο εξωτερικό.

Ο βουλευτής προειδοποιεί ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να εκπέμψει λανθασμένα πολιτικά μηνύματα, να υπονομεύσει τις προσπάθειες καταπολέμησης της εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και να αποθρασύνει τόσο τους σφετεριστές όσο και το κατοχικό καθεστώς.

Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση Αϊκούτ με πρόσφατη απόφαση γαλλικού δικαστηρίου, το οποίο απάλλαξε Ιρανό σφετεριστή καταζητούμενο από τις κυπριακές Αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι δύο εξελίξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η κυβερνητική πολιτική στο ζήτημα όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά «κατέρρευσε».

Ο κ. Γεωργίου καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει στρατηγική πρόληψης, ουσιαστική διπλωματία και σαφή μηνύματα, τονίζοντας ότι η προστασία των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να περιορίζεται σε εκ των υστέρων διαχείριση κρίσεων.

