Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Στις φλόγες αυτοκίνητο στο Τσέρι τα ξημερώματα - Διερευνώνται τα αίτια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Εκτεταμένες ζημιές στο όχημα 60χρονης – Δεν προκύπτουν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας

Φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1 τα ξημερώματα σήμερα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία της ιδιοκτήτριάς του, ηλικίας 60 ετών, στην περιοχή Τσέρι, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατέσβησε τη φωτιά, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας.

Οι εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις αρμόδιες Αρχές.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα