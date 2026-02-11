Στις φλόγες αυτοκίνητο στο Τσέρι τα ξημερώματα - Διερευνώνται τα αίτια

Φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1 τα ξημερώματα σήμερα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία της ιδιοκτήτριάς του, ηλικίας 60 ετών, στην περιοχή Τσέρι, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατέσβησε τη φωτιά, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας.

Οι εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις αρμόδιες Αρχές.