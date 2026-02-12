Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνάντηση Έρχιουρμαν και Αβέρωφ Νεοφύτου στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις για την παρούσα κατάσταση και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Το Κυπριακό συζήτησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, και ο Βουλευτής και τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, σε συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της "προεδρίας" στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ. Νεοφύτου, στο περιθώριο των επαφών που πραγματοποίησε ο κ. Έρχιουρμαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σημειώνεται, οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις για την παρούσα κατάσταση και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η ανακοίνωση της «προεδρίας» για τη συνάντηση

Σε σχετική ανακοίνωση, η «προεδρία» του ψευδοκράτους αναφέρει ότι η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί ο κ. Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει «ο κ. Ερχιουρμάν είχε συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ενός εκ των πολιτικών κομμάτων στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και βουλευτή, κατόπιν αιτήματός του»

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΗΣΥΟΗΕΝΕΑ ΥΟΡΚΗΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΣΥΝΑΝΤΗΣΗΓΓ ΟΗΕ

