Συνάντηση Έρχιουρμαν και Αβέρωφ Νεοφύτου στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό

Το Κυπριακό συζήτησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, και ο Βουλευτής και τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, σε συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της "προεδρίας" στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ. Νεοφύτου, στο περιθώριο των επαφών που πραγματοποίησε ο κ. Έρχιουρμαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σημειώνεται, οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις για την παρούσα κατάσταση και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

