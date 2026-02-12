Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεκρή ραμφοφάλαινα ξεβράστηκε στην ακτή της κατεχόμενης Ακανθού

Φωτογραφία: kibrisgazetesi.com

Για την απομάκρυνση και τη μεταφορά του ζώου κινητοποιήθηκαν ομάδες του "κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής", που εδρεύει στο κατεχόμενο Βουνό.

Νεκρή αρσενική ραμφοφάλαινα, μήκους περίπου πέντε μέτρων, ξεβράστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην παραθαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Ακανθού.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, το θηλαστικό, το βάρος του οποίου εκτιμάται στον 1,5 τόνο, εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή. Για την απομάκρυνση και τη μεταφορά του ζώου κινητοποιήθηκαν ομάδες του "κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής", που εδρεύει στο κατεχόμενο Βουνό.

Ο "διευθυντής" του "κέντρου", Κεμάλ Μπασάτ, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώνεται σε ημερομηνία κοντινή με παρόμοιο συμβάν όταν πριν από 3 χρόνια ξεβράστηκαν 13 ραμφοφαλαινών.

Όπως αναφέρθηκε, οι εργασίες για μετακίνηση του κήτους από το δύσβατο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, η φάλαινα αναμένεται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του κέντρου, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

