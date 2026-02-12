ΟΣΑΚ: Χάθηκε «ευκαιρία ζωής» ασθενούς λόγω αδυναμίας έγκαιρης αεροδιακομιδής

Έντονη ανησυχία και βαθιά θλίψη εκφράζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), με αφορμή περιστατικό κατά το οποίο ασθενής έχασε, όπως αναφέρει, «ευκαιρία ζωής» όχι για ιατρικούς λόγους, αλλά λόγω αδυναμίας έγκαιρης αεροδιακομιδής.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΣΑΚ κάνει λόγο για σοβαρό ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας, τονίζοντας ότι η πρόσβαση σε κρίσιμες και επείγουσες ιατρικές πράξεις δεν μπορεί να εξαρτάται από την εκ των υστέρων εξεύρεση λύσεων, αλλά οφείλει να διασφαλίζεται μέσω μόνιμων και άμεσα ενεργοποιήσιμων μηχανισμών.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, εδώ και χρόνια, παρατηρείται αδράνεια όσον αφορά την ανάπτυξη της προνοσοκομειακής και επείγουσας φροντίδας, στη βάση διεθνών προτύπων. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος, οφείλει να διαθέτει επαρκείς και διασφαλισμένους μηχανισμούς διακομιδής ασθενών, χωρίς να εξαρτάται από διαδικασίες και φορείς που εδρεύουν εκτός χώρας.

Η ΟΣΑΚ υπενθυμίζει ότι έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για το ζήτημα, καταθέτοντας ήδη από το 2019 θέσεις στη Βουλή, ενώ το 2024 υπέβαλε τεκμηριωμένη γραπτή μελέτη προς την Κυβέρνηση, ζητώντας τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα προνοσοκομειακής φροντίδας με επαρκή στελέχωση, εξοπλισμό και δυνατότητα άμεσης αεροδιακομιδής σε κάθε επείγουσα περίπτωση.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και να ενημερώσει επίσημα την κοινωνία για τυχόν κενά που εντοπίζονται, καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να λάβει.

«Η ετοιμότητα του συστήματος δεν μπορεί να δοκιμάζεται σε βάρος των ασθενών», τονίζει η ΟΣΑΚ, εκφράζοντας την ευχή να εξευρεθεί το συντομότερο δυνατό νέο μόσχευμα για τον ασθενή και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να μη βρεθεί κανένας άλλος άνθρωπος σε αντίστοιχη θέση.