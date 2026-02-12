Θάνατος ασθενούς στο Νοσοκομείο Λάρνακας: Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας – «Πέντε ώρες αναμονής... όλα είναι μια χαρά»

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο της Κύπρου εγείρει επίσημη καταγγελία οικογένειας ασθενούς, η οποία κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της, ενώ νοσηλευόταν σε Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων.

Η καταγγελία έχει αποσταλεί προς το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και κάνει λόγο για καθυστερήσεις, ελλιπή παρακολούθηση και απουσία στοιχειώδους φροντίδας.

Πέντε ώρες αναμονής για ιατρική εξέταση

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, η ηλικιωμένη ασθενής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία, λόγω νόσησης με COVID-19. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, χρειάστηκε να περάσουν περίπου πέντε ώρες και επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις προς τις Πρώτες Βοήθειες, μέχρι να εξεταστεί από ιατρό.

Η αρχική ιατρική εκτίμηση φέρεται να έκανε λόγο για πιθανή σήψη, με την ασθενή να εισάγεται τελικά στη Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων.

«Όλα είναι μια χαρά» και λίγα λεπτά μετά ο θάνατος

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, οι συγγενείς ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε λόγος παραμονής κοντά στην ασθενή και διαβεβαιώθηκαν πως η κατάστασή της εξελισσόταν ομαλά.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε με τις Πρώτες Βοήθειες για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας της. Αρχικά, όπως αναφέρεται, η νοσηλεύτρια δήλωσε ότι δεν είχε σαφή εικόνα και λίγο αργότερα ανέφερε ότι «όλα είναι μια χαρά».

Ωστόσο, μόλις 26 λεπτά μετά, το νοσοκομείο ενημέρωσε την οικογένεια ότι η ασθενής απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς.

Σοβαρά ερωτήματα για την παρακολούθηση

Η οικογένεια θέτει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, μεταξύ των οποίων:

αν υπήρχε συνεχής και επαρκής παρακολούθηση της ασθενούς,

αν λειτουργούσε και ελέγχετο ο εξοπλισμός καταγραφής ζωτικών σημείων,

αν ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως οι διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης,

αν η ασθενής ενδέχεται να είχε καταλήξει νωρίτερα, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απαγόρευση παραμονής συγγενικού προσώπου, γεγονός που, όπως σημειώνεται, ενδεχομένως να είχε αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

Φάρμακα που δεν χορηγήθηκαν και απουσία βασικής φροντίδας

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, όταν οι συγγενείς έφτασαν στο νοσοκομείο μετά την ανακοίνωση του θανάτου, διαπίστωσαν ότι:

δεν είχαν χορηγηθεί στην ασθενή τα φάρμακα που λάμβανε για άλλα προβλήματα υγείας, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις,

το μπουκάλι με το νερό δίπλα στο κρεβάτι της ήταν σφραγισμένο, γεγονός που, όπως αναφέρουν, υποδηλώνει απουσία ακόμη και στοιχειώδους φροντίδας.

Αίτημα για πλήρη διερεύνηση και ενίσχυση του νοσοκομείου

Η οικογένεια ζητά άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ουσιαστική στελέχωση του νοσηλευτηρίου με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και διασφάλιση ότι κανένας ασθενής δεν θα παραμένει χωρίς συνεχή παρακολούθηση.

Όπως επισημαίνεται στην καταγγελία, οι επαναλαμβανόμενες αναφορές για προβληματικές συνθήκες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας θα έπρεπε ήδη να έχουν σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Η ανθρώπινη ζωή, τονίζεται, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «παράπλευρη απώλεια» ενός υποστελεχωμένου συστήματος υγείας.

Η απάντηση του ΟΚΥπΥ

Σχετικά με την καταγγελία για την 72χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δηλώνει ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια.