Βαφεάδης: Θα εξεταστεί η υλοποίηση των προτάσεων που ξεχώρισαν στο Hackathon

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα εξετάσει την υλοποίηση προς όφελος των πολιτών των προτάσεων που ξεχώρισαν στο 1ο Cyprus Transport Hackathon που είχε ως στόχο την ανάπτυξη πρακτικών και πρωτότυπων λύσεων στον χώρο της αστικής κινητικότητας, δήλωσε, την Πέμπτη ο αρμόδιος Υπουργός, Αλέξης Βαφεάδης.

Ο Υπουργός υποδέχτηκε στο Υπουργείο το πρωί τις ομάδες που διακρίθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. «Θα ήθελα αυτές οι ιδέες να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό. Θα εξετάσουμε πως μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις», ανέφερε.

Το 1ο Βραβείο (€3.000) απονεμήθηκε στην ομάδα GTFS Guru για την πρόταση «AI real time bus positions», ένα έξυπνο σύστημα που επιτρέπει την αδιάλειπτη παρακολούθηση των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και σε περιοχές με ανεπαρκές ή καθόλου σήμα GPS.

Το 2ο Βραβείο (€1.500) έλαβε η ομάδα Way Guard για το «Σύστημα ανίχνευσης αντίθετης κατεύθυνσης στους αυτοκινητόδρομους». Πρόκειται για ένα σύστημα οδικής ασφάλειας που εντοπίζει την είσοδο οχημάτων σε αντίθετη κατεύθυνση στις εξόδους αυτοκινητοδρόμων, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων (data-driven) αποφάσεων, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών.

Το 3ο Βραβείο (€700) πήρε η ομάδα EftychiouSolutions (UrbanFlow AI) για την πρόταση «TrustBus CY». Η εφαρμογή αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να προβλέπει με ακρίβεια 92% τις πραγματικές αφίξεις των λεωφορείων, προσφέροντας έξυπνες συστάσεις και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, με έμφαση και στην προσβασιμότητα.

Ειδική μνεία έλαβε η ομάδα Motion Notion για την πρόταση «HorioHop. Inclusive Mobility», μια εφαρμογή που προτείνει τη βέλτιστη διαδρομή προς οποιοδήποτε χωριό της Κύπρου και επιτρέπει την προκράτηση μικρών λεωφορείων για απομακρυσμένες περιοχές, ψηφιοποιώντας πλήρως την υπαίθρια κινητικότητα.

Ειδική μνεία δόθηκε και στην ομάδα HackNova για το «HackNova API». Πρόκειται για μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για προσθήκη σε υπάρχουσα εφαρμογή, η οποία θα εμφανίζει δείκτη αξιοπιστίας (confidence score), που υπολογίζεται με βάση δεδομένα πραγματικού χρόνου και ιστορικά στοιχεία.

Τέλος, ειδική μνεία έλαβε η ομάδα Laou Laou για την πρόταση «Micromobility loop bus–Milo bus». Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την εισαγωγή δρομολογίου λεωφορείου με κυκλική διαδρομή διάρκειας 15 λεπτών, που θα διευκολύνει τους χρήστες μικροκινητικότητας (π.χ. ποδήλατα ή σκούτερ) να μετακινούνται πιο εύκολα σε μια τμηματική και αυτοκινητοκεντρική αστική περιοχή.

Απευθυνόμενος στα μέλη των ομάδων που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό, ο Αλέξης Βαφεάδης τα ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στο Hackathon. "Νομίζω ότι δοκιμάσαμε αυτό το πράγμα για να δούμε πώς μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες και εισηγήσεις από τη νεολαία και να προωθήσουμε σε εφαρμογή λύσεων που θα βοηθήσουν όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Ο Υπουργός Μεταφορών πρόσθεσε πως «υπάρχουν και πολλά ακόμη ζητήματα που μας απασχολούν. Για παράδειγμα, βλέποντας την πρώτη παρουσίαση (σ.σ την AI real time bus positions), σκέφτηκα: μπορούμε να διερευνήσουμε την αποδοτικότητα των διαδρομών; Μπορούμε να επανασχεδιάσουμε κάπως τη δρομολόγηση των λεωφορείων; Τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη; Πώς μπορούμε να κάνουμε το σύστημα πιο αποτελεσματικό; Υπάρχουν πολλές πτυχές που αξίζει να μελετηθούν».

«Πιστεύω ότι υπάρχει πολλή δημιουργικότητα και ταλέντο.. Ειλικρινά, θέλω να βρούμε τρόπους να τις αξιοποιήσουμε (τις προτάσεις) στο έπακρον προς όφελος των πολιτών της χώρας», ήταν το καταληκτικό σχόλιο του Υπουργού Μεταφορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, το 1ο Cyprus Transport Hackathon συγκέντρωσε 22 ομάδες με συνολικά 65 συμμετέχοντες από όλη την Κύπρο, που αντιπροσώπευαν μια ποικιλόμορφη κοινότητα –από φοιτητές και μαθητές έως μηχανικούς, προγραμματιστές, αναλυτές δεδομένων, σχεδιαστές, μηχανολόγους και άλλους επαγγελματίες του χώρου των μεταφορών. Η κριτική επιτροπή, έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση, ανακοίνωσε τις τρεις κορυφαίες ομάδες, οι οποίες βραβεύτηκαν με χρηματικά έπαθλα, καθώς και τρεις ομάδες που έλαβαν ειδική μνεία.

Κύριος διοργανωτής του διαγωνισμού ήταν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και συνδιοργανωτές ο Δήμος Στροβόλου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Society and Urban Form-SURF Lab και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία-KΟΙOΣ), ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), η κοινότητα Hack{Cyprus} και το GDG Cyprus.

