Λεμεσιανή… αργία η Τσικνοπέμπτη!

Άτυπη αργία σήμερα για τη Λεμεσό αφού κυριολεκτικά σχεδόν πουθενά δεν δουλεύει κανείς και όλοι βρίσκονται στον αστερισμό της Τσικνοπέμπτης. Όποιος δεν έζησε έστω για μια φορά στη ζωή του Τσικνοπέμπτη στη Λεμεσό είναι δύσκολο να καταλάβει τι λέμε και να μπει στο κλίμα της ημέρας, όπως το ζούμε οι Λεμεσιανοί. Οι πρώτες φουκούδες ανάβουν από τα αξημέρωτα… και δεν σβήνουν μέχρι αργά το βράδυ. Από σήμερα και για δέκα μέρες τα «κλειδιά» της πόλης θα τα κρατά η βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού. Εδώ Λεμεσός λοιπόν, κοπιάστε να ξεφαντώσουμε!

Παζ.