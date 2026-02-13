Δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο στέλνει το Πεντάγωνο - Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η Κύπρος «γερνά» ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα στην ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η μεγαλύτερη αύξηση στη διάμεση ηλικία πληθυσμού την τελευταία δεκαετία καταγράφεται στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, με τη χώρα να περνά από τα 37 στα 41 έτη μέσα σε δέκα χρόνια.

Η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στη διάμεση ηλικία του πληθυσμού της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Όπως αναφέρεται, στις 1 Ιανουαρίου 2025, η διάμεση ηλικία στην Κύπρο και στη Σλοβακία αυξήθηκε κατά 4,0 έτη, σε σύγκριση με το 2015.

Πιο συγκεκριμένα, η διάμεση ηλικία στην Κύπρο ανέβηκε από τα 37 έτη το 2015, στα 41 έτη το 2025.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία, από το 2015, η διάμεση ηλικία σε επίπεδο ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,1 έτη (από 42,8 έτη). Αύξηση σημειώθηκε σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Γερμανία και τη Μάλτα, όπου καταγράφηκε μείωση κατά 0,4 έτη. Μετά την Κύπρο και τη Σλοβακία, σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (+3,9 έτη), την Ελλάδα, την Πολωνία (+3,8 έτη) και την Πορτογαλία (+3,7 έτη).

Παράλληλα, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού ανήλθε στα 44,9 έτη, δηλαδή το ήμισυ των κατοίκων είναι μικρότερο και το άλλο ήμισυ μεγαλύτερο και κυμαίνεται μεταξύ 39,6 ετών στην Ιρλανδία και 49,1 ετών στην Ιταλία

Σύμφωνα με την Eurostat, η εκτιμώμενη μέση ηλικία του γηγενούς πληθυσμού στις χώρες της ΕΕ ήταν 2,1 έτη υψηλότερη από εκείνη του πληθυσμού που γεννήθηκε στο εξωτερικό (45,2 έτη έναντι 43,1 ετών).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗEurostatΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα