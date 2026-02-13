Volt Κύπρου: Οργή για τις συνθήκες στην Παιδοογκολογική του Μακάρειου

Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλούν οι εικόνες και οι καταγγελίες που αφορούν τις συνθήκες στην Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου, την ίδια ημέρα που τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Σε ανακοίνωσή του, το Volt Κύπρου κάνει λόγο για καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης ακούγονταν τρυπάνια ενώ παιδιά ανέρρωναν από χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ καταγγέλλεται παρουσία σκόνης και πτώση χώματος σε χώρους όπου νοσηλεύονται ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Γίνεται επίσης αναφορά σε διαρροές νερού και γενικευμένη αναστάτωση, που επιβαρύνει περαιτέρω οικογένειες οι οποίες ήδη βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως επισημαίνει το Volt, οι γονείς ζητούν τα αυτονόητα: ασφάλεια, καθαρό περιβάλλον και ηρεμία για τα παιδιά τους. Παρότι ο ΟΚΥΠΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναγνωρίζει ότι οι αντιδράσεις είναι δικαιολογημένες και ότι έχουν ληφθεί μέτρα, το κόμμα σημειώνει ότι όταν παρατηρούνται φαινόμενα όπως «να τρέχει νερό με χώμα» ή να απαιτείται μεγάφωνο για να ακουστεί κουκλοθέατρο λόγω θορύβου, τότε ο σχεδιασμός των έργων έχει αποτύχει.

«Όταν μιλάμε για παιδιά με καρκίνο, ο πήχης οφείλει να βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», καταλήγει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η πραγματική στήριξη δεν εξαντλείται σε συμβολικές κινήσεις, αλλά στην καθημερινή έμπρακτη διασφάλιση ενός συστήματος υγείας αντάξιου της ευθύνης του.