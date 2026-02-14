Πάνω από τα κανονικά η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα - Πόσο είναι το ύψος του χιονιού στο Τρόοδος

Το χαμηλό βαρομετρικό που επηρέασε το νησί έχει εξασθενήσει, ενώ ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει σταδιακά να εγκαθίσταται στην περιοχή. Από τη Δευτέρα στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, η οποία απομακρύνεται προοδευτικά την Τρίτη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, με κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές και αρχικά μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Το απόγευμα, πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και σε νοτιοανατολικές περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους μέχρι νωρίς το απόγευμα, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Αρχικά το πρωί σε υπήνεμες περιοχές του εσωτερικού, θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, της ίδιας διεύθυνσης. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης και στα ανατολικά μέχρι κυματώδης, για να καταστεί αργότερα κυματώδης και στα ανατολικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 18 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στο δυτικό μισό θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι εξασθενούν σημαντικά και θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί προοδευτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, που το βράδυ δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Την Τρίτη ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, με το ενδεχόμενο μεμονωμένων ελαφρών βροχών, ωστόσο το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά, στα ορεινά και στα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο και στα ορεινά αισθητή άνοδο, για να κυμαίνεται αρκετά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Το ύψος του χιονιού στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, κατά τις 5 π.μ ήταν στα 8 εκατοστά.