Μειώνεται για τρεις μέρες η παροχή νερού σε Λάρνακα, Λευκωσία και Αμμόχωστο

«Η μείωση οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων».

Μειωμένη θα είναι η παροχή πόσιμου νερού από Τρίτη 17 έως και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 στις επαρχίες Λάρνακα, Λευκωσία και Αμμόχωστος, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Το ΤΑΥ αναφέρει ότι, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης στις τρεις επαρχίες.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς το κοινό να περιορίσει τη χρήση νερού στο απολύτως απαραίτητο κατά το συγκεκριμένο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο.

«Καλείται το κοινό όπως περιορίσει τη χρήση νερού στο ελάχιστο και να αποφύγει κάθε περιττή κατανάλωση. Η υπεύθυνη και συνετή χρήση του νερού συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια διασφάλισης της επάρκειας υδατικών πόρων»

Το Τμήμα ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του και απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδέχεται να προκύψει.

 

