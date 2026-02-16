Γιατί δεν έχει κληθεί ακόμη ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου - Η απάντηση της Αστυνομίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Εκπροσώπου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος.

Όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος, η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη που πρέπει να δημοσιοποιηθεί, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση. Απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν έχει ακόμη κληθεί για κατάθεση ο Δήμαρχος Πάφου, ο κ. Βύρωνος εξήγησε ότι οι ανακριτές αποφασίζουν τον χρόνο και τον τρόπο που προχωρούν σε κάθε υπόθεση.

«Όταν οι ανακρίσεις φτάσουν στο σημείο που μπορεί να γίνει ανάκριση, τότε προχωρούν και καλούν», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κλήση υπόπτου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα πρόσωπο μπορεί να κληθεί για κατάθεση περισσότερες από μία φορές, ανάλογα με τις ανάγκες της διερεύνησης.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους πτυχές της υπόθεσης, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η αυτεπάγγελτη έρευνα για τον φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του Δημάρχου, εξετάζεται και η καταγγελία επιχειρηματία για σοβαρά αδικήματα, αλλά και του φερόμενου θύματος.

Επιπρόσθετα, η καταγγελία που αφορά φερόμενες παρατυπίες στον Δήμο Πάφου βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη και οδηγίες. Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, γνωστοποιώντας ότι είχε αποστείλει σχετική έκθεση στην Αστυνομία για διερεύνηση. Έκτοτε το θέμα βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.

Οι έρευνες, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεχίζονται και οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν από την πορεία και τα ευρήματα των ανακριτικών διαδικασιών.