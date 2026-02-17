Σάλος στα κατεχόμενα: Δημοσίευμα εμπλέκει τον «πρωθυπουργό» Ουστέλ σε κύκλωμα διαφθοράς

Καταγγελίες που εμπλέκουν άμεσα τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και τον γιο του σε κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δημοσιεύει η ιστοσελίδας «Bugün Kıbrıs».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται μαρτυρία του Τζεμίλ Ονάλ – στενού συνεργάτη του δολοφονηθέντος Χαλίλ Φάλγιαλι, ο οποίος εκτελέστηκε αργότερα στην Ολλανδία – ο κ. Ουστέλ φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Ο μάρτυρας περιγράφει περιστατικό παράδοσης 50.000 ευρώ στον κ. Ουστέλ σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην κατεχόμενη Κερύνεια, αναφέροντας πως τα χρήματα δίνονταν στο πλαίσιο «συντήρησης σχέσεων» και όχι για συγκεκριμένη εργασία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο γιος του «πρωθυπουργού» φέρεται να εμπλέκεται σε επιχείρηση εμπορίας πολυτελών οχημάτων. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για φοροδιαφυγή μέσω ψευδών δηλώσεων εξοπλισμού στο τελωνείο και χρήση της επιχείρησης ως «σταθμό» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εισαγωγών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο κ. Ουστέλ, ως «υπουργός υγείας» στο παρελθόν, παρενέβη ώστε ο Φάλγιαλι να παραμείνει σε «νοσοκομείο» αντί να οδηγηθεί στη «φυλακή, παρά τις αντίθετες ιατρικές γνωματεύσεις.

Η «Bugün Kıbrıs» αναφέρει ότι η Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, έθεσε το ζήτημα στη «βουλή», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της «αστυνομίας» και της «εισαγγελίας», τονίζοντας ότι «η χώρα ξύπνησε με ισχυρισμούς δωροδοκίας κατά του πρωθυπουργού».

Ο Ουνάλ Ουστέλ απέρριψε τους ισχυρισμούς, ενώ ο «αρχηγός αστυνομίας» απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, επικαλούμενος τη μυστικότητα των ερευνών.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ