Πρώτες δηλώσεις Δημήτρη Συλλούρη μετά την αθώωση του: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Ήμουν και είμαι καθαρός»

Τις πρώτες του δηλώσεις, με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς φορτισμένος, έκανε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, λίγες ώρες μετά τη σημερινή αθώωσή του από το Κακουργιοδικείο για την υπόθεση του βίντεο του Al Jazeera, το οποίο είχε προκαλέσει σοβαρούς πολιτικούς τριγμούς, αφήνοντας εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία διεθνώς.

Σε δηλώσεις του, στους δημοσιογράφους με το περας της διαδικασίας στο επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας, ο κ. Συλλούρης ανέφερε ότι επέλεξε να τηρήσει «απόλυτη σιωπή για πέραν των πέντε ετών, ακόμη και ενώπιον του Δικαστήριου», εξηγώντας πως στόχος του ήταν να δικαστεί «με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος». Τόνισε ότι δεν κρατά κακία σε κανένα, «ούτε σε όσους με δίωξαν, ούτε στους δημιουργούς του μονταρισμένου βίντεο, ούτε σε όσους εκμεταλλεύτηκαν για πολιτικούς λόγους το μονταρισμένο βίντεο, ούτε όσους με κατέκριναν».

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι αισθάνεται δικαιωμένος, επαναλαμβάνοντας πως «ήμουν και παραμένω καθαρός», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τη δημόσια στάση που χαρακτήριζε, όπως είπε, «τη διαχρονική μου παρουσία στη Βουλή». Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ότι «κάποιοι έκαναν τη διαφθορά σύνθημα», τονίζοντας πως η διαφθορά και η διαπλοκή δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με εργαλειοποίηση και πολιτική σκοπιμότητα.

Ο κ. Συλλούρης ανέφερε ότι η διαπλοκή και η διαφθορά δεν είναι σε φτιαγμένες εικόνες. «Η διαφθορά και η διαπλοκή», όπως είπε, «από πίσω έχει πλούτο, τον οποίο δεν έχω». Πρόσθεσε δε ότι πρέπει «να βρούμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή μέσα από τον πλούτο». Σημείωσε επίσης ότι το εργαλείο καταπολέμησης της διαφθοράς είναι ο πλούτος. Ανέφερε ακόμη ότι το εργαλείο για τη χρηστή διοίκηση είναι η βελτίωση των μηχανισμών και των θεσμών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατηγορία που αντιμετώπιζε, ότι δηλαδή τηλεφώνησε η ιδιαιτέρα του για ένα ζήτημα. Διερωτήθηκε δε ποιος πολιτικός, από το 1960 μέχρι σήμερα, δεν τηλεφώνησε σε κρατικό λειτουργό για να μάθει πού βρίσκεται μια υπόθεση. Για αυτή την καθυστέρηση στον χειρισμό των διαφόρων υποθέσεων επέρριψε ευθύνες στις κρατικές υπηρεσίες, λέγοντας ότι πρέπει να βελτιωθεί ο κρατικός μηχανισμός. Η κρατική λειτουργία, τόνισε, βελτιώνεται με δύο τρόπους. Πρώτον με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας αλλά και με την πίεση προς λειτουργούς για να εξυπηρετούν τους πολίτες. «Εγώ», υπογράμμισε, «δεν άσκησα πίεση, απλώς ρώτησα πού βρίσκεται μια υπόθεση».

Ο κ. Συλλούργης ανέφερε και τα εξής: «Αντί να διωχθεί δικαστικώς ο Αλ Τζαζίρα και εμείς να είμαστε μάρτυρες κατηγορίας, αυτή η πολιτεία επέλεξε να δώσει εύσημα στον Αλ Τζαζίρα».

Ακολούθως ξεκαθάρισε ότι από εδώ και πέρα κάθε του ενέργεια θα κινείται αυστηρά «στη βάση του νόμου», επισημαίνοντας ότι δεν προτίθεται να κινηθεί εκτός του θεσμικού πλαισίου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η προσωπική του στάση δεν αλλάζει και δεν επιδιώκει αντιπαράθεση, παρά μόνο την αποκατάσταση της αλήθειας μέσα από τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Τέλος, ο κ. Συλλούρης ανέφερε ότι παραμένει ενεργός στην πολιτική.