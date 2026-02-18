Νέοι: Η εργασία συμβαδίζει με την εκπαίδευσή τους; Τι λέει η Eurostat

To 56,4% των νέων ηλικίας 15-34 ετών στην ΕΕ με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανέφεραν πολύ υψηλή ή υψηλή αντιστοιχία μεταξύ του τομέα εκπαίδευσής τους και των απαιτήσεων της εργασίας τους. Ξεχωριστά, το 46,1% των ατόμων με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και το 68,1% με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανέφεραν πολύ υψηλή ή υψηλή αντιστοιχία.

Τα στοιχεία έχουν έτος αναφοράς το 2024.

Η καλύτερη αντιστοιχία βρέθηκε στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, όπου το 80,6% των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εργάστηκαν πολύ στενά με τον τομέα εκπαίδευσής τους. Οι επόμενες καλύτερες αντιστοιχίες βρέθηκαν στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (77,0%) και στην εκπαίδευση (73,6%).

Αντιθέτως, το 52,2% των νέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που αποφοίτησαν από σπουδές στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εύρεση σχετικής εργασίας, ακολουθούμενοι από εκείνους που εργάζονται στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση (59,1%) και τις υπηρεσίες (59,3%).

Στην Κύπρο, το 56,8% των νέων ηλικίας 15-34 ετών με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανέφεραν πολύ υψηλή ή υψηλή αντιστοιχία μεταξύ του τομέα εκπαίδευσής τους και των απαιτήσεων της εργασίας τους. Το 23% δήλωσε ότι η εργασία τους δεν αντιστοιχεί με το επίπεδο εκπαίδευσής τους.