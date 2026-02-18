Άμεσος επαναπατρισμός 12 προσώπων μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πάφο

Στον άμεσο επαναπατρισμό 12 προσώπων προχώρησε σήμερα η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Πάφου από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα 12 πρόσωπα είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και παρέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, ενώ οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό και των υπόλοιπων επτά βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού και επαναπατρισμού προσώπων που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.