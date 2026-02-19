Συνεχίζονται οι προληπτικές νυχτερινές επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Δύο συλλήψεις

Πάφος: Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται o 24χρονος εργάτης - Έπεσε στο έδαφος από ύψος 11 μέτρων

| Κύπρος

Kατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν 446 έλεγχοι οδηγών και επιβατών οχημάτων. Διενεργήθηκαν παράλληλα 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δύο προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομης κατοχής ναρκωτικών και  παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 133 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι 35 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Προέκυψαν επίσης 12 τροχαίες υποθέσεις. Στο πλαίσιο των έλεγχων, διενεργήθηκαν 68 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

 

