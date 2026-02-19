Χειροπέδες σε 21χρονο στη Λεμεσό: Βρέθηκαν στην κατοχή του 263 «χάπια των τζιχαντιστών» - Πώς λειτουργούν τα χάπια captagon

Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη του ΟΠΕ διενήργησαν έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει 21χρονος στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν κάτω από το κρεββάτι του 21χρονου, 263 δισκία captagon, συνολικού βάρους 44 γραμμαρίων περίπου.

Ο 21χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ. Αφού ανακρίθηκε, έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Τι είναι το captagon

Αυτό το συνθετικό ψυχοδραστικό ναρκωτικό έχει συνδεθεί με την κατάχρηση ουσιών στη Μέση Ανατολή, και όπως διαπιστώθηκε έχει μοναδική χημική πολυπλοκότητα που το καθιστά ιδιαίτερα ισχυρό.

Το Captagon (ή φαινεθυλλίνη) είναι δημοφιλές στη Σαουδική Αραβία και σε ολόκληρο τον Κόλπο (όπου επίσης αφθονούν τα χάπια - απομιμήσεις).

Επίσης, το Captagon έγινε πρόσφατα ιδιαίτερα γνωστό ως το «χάπι των τζιχαντιστών». Σύμφωνα με αναφορές, που ωστόσο έχουν αμφισβητηθεί από κάποιους, το συγκεκριμένο χάπι φέρεται να χρησιμοποιείται από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ως διεγερτικό, για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, ενώ πιστεύεται ότι αποτελεί και πηγή εσόδων για τους τζιχαντιστές.

Αρχικά, το Captagon ήταν νόμιμο φάρμακο. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 στο πλαίσιο θεραπείας για την ελλειμματική προσοχή / υπερκινητικότητα (ADHD) και τη ναρκοληψία, Ωστόσο, κατέστη παράνομο στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, τη δεκαετία του 1980, όταν η εθιστικότητά του έγινε εμφανής.

Πώς λειτουργεί

Μετά την κατάποση, η φαινεθυλλίνη διασπάται στη διεγερτική αμφεταμίνη και τη θεοφυλλίνη (μια ουσία που μοιάζει με την καφεΐνη, η οποία χαλαρώνει τους μύες γύρω από τους πνεύμονες και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αναπνευστικών ασθενειών). Μέχρι σήμερα, δεν ήταν σαφές πώς ακριβώς λειτουργεί το φάρμακο στο σώμα.

Ο Kim Janda και οι συνεργάτες του από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Scripps διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός θεοφυλλίνης και αμφεταμίνης ενισχύει σημαντικά τις ψυχοδραστικές ιδιότητες της αμφεταμίνης.

Αυτό το ναρκωτικό «είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως, σε σχέση με τις συνολικές ψυχοδραστικές του ιδιότητες. Χρειάζεται μεγαλύτερη επίγνωση σχετικά με τα διάφορα ζητημάτα και τις επιπτώσεις της κατάχρησής του», δήλωσε ο Janda σε συνέντευξη Τύπου.

Οι ερευνητές έφτιαξαν φαινεθυλλίνη στο εργαστήριο (η παραγωγή της είναι σχετικά εύκολη όπως επισήμαναν και γι΄αυτό πιστεύεται ότι αποτελεί πηγή εσόδων για το Ισλαμικό Κράτος).

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν μία επιστημονική τεχνική που περιέγραψαν ως «ανατομή μέσω εμβολιασμού», που τους επέτρεψε να αναλύσουν διάφορα συστατικά του φαρμάκου και να δοκιμάσουν το καθένα από αυτά για να δουν τις επιδράσεις στον εγκέφαλο.

Με πληροφορίες και από lifo.gr