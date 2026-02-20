Το νέο προφίλ στη διακίνηση ναρκωτικών: Δύο νεαροί άγνωστοι στις Αρχές πίσω από 233 κιλά στον Στρόβολο - Όσα ανέφερε ο διοικητής της ΥΚΑΝ (Ηχητικό)

Λάρνακα: Διακοπή νερού την Τρίτη στην περιοχή Λάρνακας–Δεκέλειας - Δείτε πληροφορίες

Ολοένα και νεότερα, άγνωστα στις Αρχές πρόσωπα εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην Αστυνομία μετά τα ευρήματα πρόσφατα.

Για τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που εντόπισε η ΥΚΑΝ κρυμμένη σε δύο αποθήκες στην περιοχή Στροβόλου μίλησε στον Πολίτης 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου.

Ερωτηθείς για το πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη των δύο συλληφθέντων και το προφίλ τους, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 26 ετών. Όπως σημείωσε, είναι νεαρά πρόσωπα που δεν ήταν γνωστά στις Αρχές, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στην Αστυνομία. «Από πέρσι, που εντοπίζονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, διαπιστώνουμε ότι ολοένα και πιο νέοι άνθρωποι, άγνωστοι μέχρι σήμερα στις Αρχές, φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΥΚΑΝ, οι έρευνες οδήγησαν στους δύο υπόπτους μετά από αξιολόγηση πληροφοριών που είχαν εξασφαλιστεί. Σε ερώτηση για το τι έχει αλλάξει και εντοπίζονται τόσο μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, πέραν της κάνναβης, ο ίδιος ανέφερε ότι, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, οι Κύπριοι χρήστες εξακολουθούν να καταναλώνουν κυρίως κάνναβη.

Από τις έρευνες στις δύο αποθήκες κατασχέθηκαν συνολικά 233 κιλά και 500 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, πιστόλια, κροτίδες, φυσίγγια, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 13.500 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 30 και 26 ετών αντίστοιχα, τέθηκαν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Χρίστου Ανδρέου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 

