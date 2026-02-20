«Φουρτούνες» έφερε η συμμέτοχή της ΕΕ στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - «Δεν απαιτείτο εντολή», λέει η Κομισιόν

Η αποδοχή της πρόσκλησης για το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χωρίς έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ, δεν παραβιάζει τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού βραχίονα της Ένωσης, αναφέρει η Κομισιόν απαντώντας σε αντιδράσεις από τη Γαλλία.

Στη σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον συμμετείχε ως παρατηρητής η Επίτροπος για τη Μεσόγειο της Κομισιόν, Ντουμπράβκα Σούιτσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου της Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, η Σούιτσα θα παρευρεθεί στο μεσημεριανό γεύμα της Δευτέρας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών των "27", καθώς και η Μέση Ανατολή θα αποτελεί κομμάτι της ατζέντας. Όπως διευκρινίζεται, η συμμετοχή της Επιτρόπου είχε ήδη γνωστοποιηθεί στους Μόνιμους Αντιπροσώπους των κρατών-μελών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ουάσινγκτον προβλέπεται επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να ζητήσουν εξηγήσεις από την Επίτροπο για την παρουσία της στα εγκαίνια της πρωτοβουλίας του Προέδρου των ΗΠΑ. Η Επίτροπος βρέθηκε στην εκδήλωση με καθεστώς παρατηρητή, σε μια συνάντηση στην οποία –σύμφωνα με την Επιτροπή– συμμετείχαν 14, «τουλάχιστον τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με ευρωπαίους και περιφερειακούς εταίρους».

Κεντρικό αντικείμενο της παρουσίας της Επιτροπής, όπως επισημαίνεται, ήταν οι συζητήσεις για τη Γάζα, την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση, καθώς και ο συντονισμός της διεθνούς βοήθειας. Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν είχε σειρά διμερών επαφών με βασικούς περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες.

«Στόχος μας στη συνάντηση ήταν να συμβάλουμε στον καλύτερο συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών εταίρων. Είναι υψίστης σημασίας να είμαστε στο τραπέζι και να συνομιλούμε με όλους τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες», ανέφερε ο εκπρόσωπος για θέματα Μεσογείου Γκιγιόμ Μερσιέ.

Ο ίδιος, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Επιτροπής αποτέλεσε «σημαντική ευκαιρία για να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση της ΕΕ υπέρ μιας ειρηνικής και ασφαλούς προοπτικής για τη Γάζα και τον παλαιστινιακό λαό», καθώς και για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών.

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διέθετε εντολή από τα κράτη-μέλη για να συμμετάσχει στη συνάντηση. «Η Επιτροπή δεν είχε λάβει σχετική εντολή από το Συμβούλιο», ανέφερε, επικαλούμενος το ενωσιακό δίκαιο.

Απαντώντας στην κριτική, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πίνιο τόνισε ότι η αποδοχή της πρόσκλησης ήταν σύννομη: «είναι εντός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να αποδέχεται προσκλήσεις αυτού του είδους», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή της Σούιτσα δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πολιτική στήριξη στο Συμβούλιο της Ειρήνης.

«Με τη συμμετοχή της επιτρόπου Σούιτσα δεν υπάρχει καμία έγκριση ή υιοθέτηση της πρωτοβουλίας. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα της δέσμευσής μας προς την Παλαιστίνη και την ανοικοδόμηση της Γάζας», υπογράμμισε.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε επίσης ότι η ανάρτηση της σημαίας της ΕΕ στην εκδήλωση αποφασίστηκε αποκλειστικά από τους διοργανωτές και αφορούσε τόσο τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης όσο και τους συμμετέχοντες στον ευρύτερο διάλογο.

ΚΥΠΕ