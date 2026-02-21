Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της μεγάλης Παφίτικης Απροκριάτικης Παρέλασης προχωρά ο Δ. Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Πάφου, ανακοινώνει λόγω της πομπής των αρμάτων και ομάδων, που θα συμμετέχουν στη μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση, η οποία θα έχει αφετηρία το Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης, σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, από τις 1.00 μ.μ. μέχρι και τις 7.00 μ.μ., η κυκλοφοριακή κίνηση στη Λ. Γρίβα Διγενή, Γρηγόρη Αυξεντίου, Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο ύψος με την οδό Χαρ. Μούσκου , Νίκου Αντωνιάδη στο ύψος με την οδό Παλλάδος και η Λ. Αποστόλου Παύλου στο ύψος με την Αγαπήνωρος και στις παρακείμενες οδούς, δεν θα επιτρέπεται. Μετά το πέρας της παρέλασης η Λεωφ. Γ. Γρίβα Διγενή και Ευαγόρα Παλλικαρίδη θα δίνονται στην κυκλοφορία τμηματικά.

Οι πολίτες προστίθεται στην ανακοίνωση, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πιο κάτω χώρους στάθμευσης, την πρώην αστυνομική διεύθυνση Πάφου, το γήπεδο 7ου Δημοτικού Σχολείου, το ΓΣΚ Ιακώβειον στάδιο, τον χώρο στάθμευσης «Καραβέλλα», τον χώρο στάθμευσης Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τον χώρο στάθμευσης Α’ Λύκειο Μακαρίου Γ’ και τον χώρο στάθμευσης παρά το Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού.

Όπως αναφέρεται για οχήματα με κατεύθυνση την οδό Ανδρέα Τσέλεπου, λόγω μονοδρόμισης υποχρεούνται να κατευθύνονται ευθεία προς την οδό Ανδρέα Γερούδη (Μαρκίδειο). Για αποφυγή ταλαιπωρίας, παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν να προσεγγίζουν τους εν λόγω δρόμους και να χρησιμοποιούν άλλες κατευθύνσεις, για τον προορισμό τους.

Ο Δήμος Πάφου, απολογείται για την όποια ταλαιπωρία του κοινού.