Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό - Η φετινή έκπληξη και οι δρόμοι που κλείνουν

Το Λεμεσιανό Καρναβάλι κορυφώνεται, την Κυριακή, με μια εντυπωσιακή παρέλαση και ένα φαντασμαγορικό αποχαιρετιστήριο πάρτι, όπου όλοι θα στρέψουν τα βλέμματα στον ουρανό, δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ η συντονίστρια των εκδηλώσεων, πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου.

Όπως ανέφερε η κ. Αντωνιάδου, χιλιάδες καρναβαλιστές και πλήθος κόσμου, από όλη την Κύπρο, αναμένεται να κατακλύσουν σήμερα την πόλη, για να παρακολουθήσουν την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, επί της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, που θα ξεκινήσει στις 13:00, με τη συμμετοχή 115 ομάδων.

«Όπως πάντα προηγούνται οι ομάδες κανταδόρων, ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Λεμεσιανού Καρναβαλιού και μοναδικό στοιχείο των καρναβαλιών σε όλο τον κόσμο, ενώ ακολουθούν, η ομάδα κρουστών Batukinio, οι μαζορέττες, η φιλαρμονική του Δήμου, ο Δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο και φυσικά η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας με τη συνοδεία της», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι ο Δήμος Λεμεσού έχει επενδύσει και φέτος σε σατυρικά άρματα, τα οποία καυτηριάζουν θέματα πολιτικής καθώς και καθημερινότητας, όπως το κυκλοφοριακό, ενώ υπέδειξε την μεγάλη «οικονομική ένεση» που φέρνει μαζί της η περίοδος των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων.

«Από τον Νοέμβριο, που ανακοινώνονται οι συμμετοχές, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν τα εργάζονται, όπως αυτοί που θα πουλήσουν τα υφάσματα, αυτοί που θα σχεδιάσουν και θα ράψουν τις στολές, αυτοί που θα φτιάξουν καπέλα, θα κάνουν το μακιγιάζ και τις κομμώσεις, είναι οι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και οι πλανοδιοπώλες», είπε και πρόσθεσε ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα αυτή την περίοδο στη Λεμεσό.

Το καρναβάλι της Λεμεσού, υπογράμμισε, είναι καρναβάλι όλης της Κύπρου και κάλεσε όλους να έρθουν στη Λεμεσό και ν’ απολαύσουν την αυριανή μέρα, χωρίς τη χρήση αφρών και σπρέι, αφού όπως υπενθύμισε, η χρήση τους απαγορεύεται, ενώ υπέδειξε πως «θέλουμε ο κόσμος να ρίχνει χαρτοπόλεμο και σερπαντίνες».

Παράλληλα, τόνισε τη μεγάλη συμβολή των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Λεμεσού, μετά την καρναβαλίστικη παρέλαση, που εργάζονται εντατικά και «μέχρι τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας και παραδίδουν μια πεντακάθαρη Λεμεσό».

Μεγάλο φινάλε με 700 drones

Αναφερόμενη στον υπαίθριο αποχαιρετιστήριο χορό, το βράδυ της Κυριακής (21:00), στην πλατεία του παλιού λιμανιού, η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού ανέφερε ότι φέτος ο κόσμος θα στρέψει τα μάτια του στον ουρανό, καθώς 700 drones θα δημιουργήσουν πανέμορφες εικόνες, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι, συνέχισε, κορυφαίοι DJs θα διασκεδάσουν τον κόσμο με τη μουσική τους, ενώ θα διεξαχθεί διαγωνισμός πελλόμασκας και έξυπνης μάσκας, με βραβεύσεις για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “Π”, στον ουρανό της Λεμεσού θα λάμψει ένα εντυπωσιακό drone show, με περισσότερα από 700 drones να σχηματίζουν ποικίλες εικόνες, δημιουργώντας ένα μοναδικό υπερθέαμα για περίπου δέκα λεπτά.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να σηκώσει το βλέμμα ψηλά και να απολαύσει την εκρηκτική κορύφωση του καρναβαλιού, η οποία, όπως αναφέρουν, θα αφήσει το κοινό “άφωνο”.

Η εκδήλωση αποτελεί τον επίλογο της φετινής διοργάνωσης και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου από την πόλη και τις γύρω περιοχές.

Όσον αφορά στις χθεσινές εκδηλώσεις του Σαββάτου, αυτές ξεκίνησαν το πρωί, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο (11:30) με ένα διαδραστικό μουσικοαφηγηματικό παραμύθι με καρναβαλίστικες μουσικές και ρυθμούς από διάφορες χώρες και πολιτισμούς.

Οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην οδό Αγίου Ανδρέου (12:00) με τη χορωδία της Μαρίας Διαμαντίδου και την «Ηχώ των Μαντολίνων» της Γεωργίας Κόμπου, ενώ στις 13:00, το γλέντι μεταφέρθηκε στην πλατεία «Μάριου Τόκα», έξω από το πρώην δημοτικό μέγαρο Μέσα Γειτονιάς, με αποκριάτικα τραγούδια και χορούς από την Κύπρο, τη Λέσβο, τη Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου.

Στις 15:00, η Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου Λεμεσού πραγματοποιήθηκε μια καρναβαλίστικη διαδρομή μέσα στην πόλη, με εκκίνηση το χώρο στάθμευσης Μαρίνας Λεμεσού, ενώ στις 18:30 οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις μεταφέρονται στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Επαρχιακή Διοίκηση). Συμμετέχουν η χορωδία «Μουσικές Περιπλανήσεις» με το φωνητικό σχήμα Γεωργίας Πρωτοπαπά και η ομάδα Κανταδόρων «Κιθαρωδός».

Στον ίδιο χώρο, στις 19:00, τραγούδησαν οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ Λεμεσού, η χορωδία «Μοντέρνοι Καιροί», οι Κανταδόροι Αρίονες, η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού», η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «΄Ιλαντρον».

Οι χθεσινές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 21:00, στον χαρουπόμυλο Λανίτη, με μουσική παράσταση μέσα στο χρόνο, με disco και διεθνείς χορευτικές επιτυχίες των ’70, ’80 και ’90. Τραγουδούν η Άννα Βιλανίδη, η Anna Khoma και ο Σωτήρης Κωνσταντή, ενώ συμμετέχουν οι, Χρίστος Χρίστου- πλήκτρα, Ρόδος Παναγιώτου- τύμπανα, Σόλωνας Παναγιώτου- κρουστά, Rotroco Canserra- μπάσο, Αλέξης Κάσινος- κιθάρα και Μαρίνος Νεοφύτου- σαξόφωνο (απαραίτητη η εξασφάλιση δωρεάν εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας ticketmaster.cy).

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Ενόψει της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λεμεσό, σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 2026 και ώρα 13:00 με τη συμμετοχή αρμάτων και πεζοπόρων τμημάτων, θα γίνουν οι ακόλουθες τροχαίες διευθετήσεις:

Από τα φώτα τροχαίας «Εναερίου» μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00 λόγω της συγκέντρωσης των αρμάτων.

Από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου μέχρι τη διασταύρωση της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ με την οδό Αποστόλου Βαρνάβα, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 11:00 μέχρι 24:00 για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών και δημοτικών τροχονόμων και να χρησιμοποιούν όλους τους χώρους στάθμευσης του Δήμου Λεμεσού και τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Οι εορτασμοί του Καρναβαλιού, θα ολοκληρωθούν με μεγάλο υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στις 21:00.