Αφθώδης πυρετός: 15 ενέργειες μετά τον πρώτο συναγερμό, στη σκιά αναπάντητων ερωτημάτων

Τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά από την πρώτη κλήση (Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου) που δέχτηκαν από κτηνοτρόφο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για κρούσμα αφθώδη πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, ο επίσημος απολογισμός των επηρεαζόμενων από τον ιό ζώων έχει ανέρθει σε 5.000, σε συνολικά έξι κτηνοτροφικές μονάδες, που, σύμφωνα με τις Αρχές, αποτελούν σε ζώνη 3 χιλιομέτρων την ίδια επιδημιολογική οντότητα. Σε καραντίνα έχουν πλέον τεθεί όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού που εντοπίστηκε σε ορισμένες φάρμες στα Λειβάδια και την Ορόκλινη, με τις αρμόδιες Αρχές να έχουν αρχίσει τις διαδικασίες θανατώσεων ζώων. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται στοχεύουν στο να αποφευχθεί η μεγάλη εξάπλωση του ιού, κάτι που θα επέφερε βαρύ πλήγμα στην Οικονομία.

Αναπάντητα ερωτήματα

Τα πιο πάνω δεδομένα έχουν προκαλέσει δημόσιο αναβρασμό, με τα ερωτήματα που προκύπτουν, ως προς το κατά πόσον λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και από τους κτηνοτρόφους, από τη στιγμή που παρουσιάστηκαν κρούσματα αυθώδους πυρετού στα κατεχόμενα, να οδηγούνται αύριο Τρίτη για απαντήσεις, σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, στην παρουσία του Υπουργείου Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και όλων των αρμόδιων φορέων. Η συζήτηση θα γίνει και μετά από έντονες αντιδράσεις από αντιπολιτευόμενα κόμματα και αγροτικές οργανώσεις για τους χειρισμούς του κρατικού μηχανισμού.

Αστυνομικές έρευνες

Στο μεταξύ, σε αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος την περασμένη Πέμπτη και μέχρι χθες Κυριακή, έχουν προχωρήσει οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα, τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τις δύο μολυσμένες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην κτηνοτροφική περιοχή της Ορόκλινης και θεωρούνται «σημείο μηδέν» της διασποράς, κατέδειξαν ότι ο ιός εισήλθε σε αυτές πριν από περίπου δύο βδομάδες χωρίς να δηλωθεί. Δεδομένου ότι ο ιός προϋπήρχε και δεν δηλώθηκε, ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία και διερευνά το ενδεχόμενο απόκρυψης και μη έγκαιρης ενημέρωσης από πλευράς των κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων τους.

15 ενέργειες μετά τον πρώτο συναγερμό

Ακολούθως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραθέτουν μία σειρά 15 ενεργειών που έγιναν από τις 19/2/2026 έως τις 22/2/2026.

1. Ακολουθήθηκε πιστά ότι προνοεί το Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των ασθενειών της κατηγορίας Α που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2020/687.

2. Έχουν εγκατασταθεί σημεία απολύμανσης στην είσοδο πρόσβασης των εξής κτηνοτροφικών περιοχών: Λειβάδια, Ορόκλινης, Αραδίππου (2 σημεία), Αθηένου (4 σημεία), Τρούλλους, Κελλιά, Καλό Χωριό, Δρομολαξιά και Κλαυδιά. Ο στόχος είναι να περιοριστεί ο ιός στην επαρχία Λάρνακας. Σημεία που δεν έχουν απολύμανση θα αποκλείονται. Προς ενίσχυση και επέκταση των σημείων έχει ήδη μετακληθεί προσωπικό και συνεργεία από το Τμήμα Δασών, Γεωργίας, Υπηρεσία Θήρας και Πολιτική Άμυνα.

3. Έγινε ανάκληση αδειών όλων των λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τέθηκαν όλοι σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η όλη κατάσταση να παρακολουθείται στενά.

4. Έγινε ενημέρωση όλων των κτηνοτρόφων που βρίσκονται στις ζώνες γύρω από όλες τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις.

5. Έγινε και γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες από γειτονικές εκμεταλλεύσεις γειτονικών μονάδων Λειβαδιών και Ορόκλινης, οι οποίες και αντέδρασαν θετικά, γεγονός που θεωρείται φυσιολογικό.

6. Το γάλα από όλες τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις καταστρέφεται.

7. Ξεκίνησε η διαδικασία ταφής των μολυσμένων ζώων σε συνεννόηση με συναρμόδιες αρχές (εκσκαφή λάκκων κτλ.).

8. Η λίστα με τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης των 3 χιλιομέτρων έχει αποσταλεί στον Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου.

9. Η μεταφορά γάλακτος από τις μονάδες που βρίσκονται στις ζώνες περιορισμού επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τηρουμένων των πρωτοκόλλων απολύμανσης.

10. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και διευθετήθηκε η μετάκληση ιδιωτών κτηνίατρων.

11. Έγινε επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία ζητήθηκε η ομάδα κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων το συντομότερο και έχει ζητηθεί καθοδήγηση για το ενδεχόμενο εμβολιασμών.

12. Εφαρμόστηκε παγκύπρια απαγόρευση μετακινήσεων δίχηλων ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους) και ζωοτροφών χωρίς την προηγούμενη έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η μετακίνηση προς τα σφαγεία γίνεται μόνο κατόπιν άδειας.

13. Το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε σε συστάσεις προς τις Τοπικές Αρχές για δημιουργία τροχόλουτρων στις κτηνοτροφικές περιοχές που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά του και ζήτησε αντίστοιχα μέτρα από τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ΥΓΑΑΠ. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη σταλθεί προδιαγραφές των τροχόλουτρων (στη βάση αυτών των συστάσεων ήδη ξεκίνησε η κατασκευή τροχόλουτρων στην Αραδίππου).

14. Κινήθηκε η ανακριτική διαδικασία για διερεύνηση των περιστατικών των κτηνοτρόφων (Ορόκλινης), οι οποίοι αμέλησαν να ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, να γνωστοποιήσουν την ύπαρξη αφθώδους πυρετού στις εκτροφές τους.

15. Διενέργεια διοικητικών ελέγχων ως προς την προμήθεια και εφοδιασμό των κτηνοτρόφων με ζωοτροφές (σανός και ενσιρώματα), επιπλέον των ελέγχων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εντοπισμό της πηγής προέλευσης του ιού.

Τι κάνει ο κτηνοτρόφος και ο κόσμος, αν υποψιαστούν κρούσμα

Την ίδια ώρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον αφθώδη πυρετό και τις ενέργειες των κτηνοτρόφων και των υπόλοιπων πολιτών, εάν υποψιαστούν κρούσμα.

Επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία;

Όχι, είναι νόσος που αφορά μόνο τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους).

Μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης τροφίμων;

Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται με κανένα τρόπο στον άνθρωπο ούτε και μέσω της κατανάλωσης τροφίμων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Βοοειδή: πυρετός, μείωση γαλακτοπαραγωγής, στοματίτιδα με σιελόρροια, χωλότητα, φυσαλίδες στη στοματική κοιλότητα, μαστό, άκρα.

Aιγοπρόβατα (συνήθως ήπια): πυρετός, χωλότητα, θάνατοι νεαρών ζώων, συνήθως όχι αλλοιώσεις στη στοματική κοιλότητα.

Χοίροι: πυρετός, χωλότητα, φυσαλίδες στη γλώσσα, ρύγχος, άκρα.

Τι κάνει ο κτηνοτρόφος και ο κόσμος, αν υποψιαστούν κρούσμα;

Βάσει του Άρθρου 6 του Περί της Υγείας των Ζώων Νόμου 109/2001, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή την κατοχή του ζώα οφείλει να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ή κτηνίατρο ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για οποιαδήποτε αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα των ζώων του ή υποψία εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας.

Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται;

Σε περίπτωση εμφάνισης αφθώδους πυρετού απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Ποια τηλέφωνα μπορούν να καλούν οι κτηνοτρόφοι και ο κόσμος για απορίες;

Για περισσότερη πληροφόρηση αποτείνεστε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Τηλέφωνο: 22805241

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, Τηλέφωνο: 25819512

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Tηλέφωνο: 24821275

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Τηλέφωνο: 24824555

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: 26821260

Ποια είναι τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι καθημερινά;

1. Αποτελεσματική περίφραξη των εκτροφών με αποκλεισμό της δυνατότητας πρόσβασηςωσε αυτά αδέσποτων ζώων και τρωκτικών.

2. Απολύμανση όλων των τροχοφόρων οχημάτων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν της κτηνοτροφικής μονάδα.

3. Απολύμανση των προσώπων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν της εκτροφής.

4. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας των επισκεπτών και δέουσας μετέπειτα διαχείρισης.

5. Καταγραφή της προέλευσης και της προηγούμενης μονάδας που επισκέφθηκαν τα οχήματα και οι επισκέπτες.

6. Εφοδιασμός εκτροφών με ζωοτροφές οι οποίες προέρχονται από εγκεκριμένες χώρες μόνο.

7. Διεξοδικός έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών και τεκμηρίωση αυτής μέσω των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων.

8. Καθαρισμός και αποτελεσματική απολύμανση των εκτροφών.

9. Συστηματική αποκομιδή της κοπριάς και απορροή των υγρών συλλογών.

10. Συστηματική επιθεώρηση, έλεγχος και επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου για ενδεχόμενη εκδήλωση ύποπτων συμπτωμάτων που οδηγούν σε Αφθώδη Πυρετό.

11. Άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για οποιαδήποτε υποψία εκδήλωσης ασθένειας ζώων.

Είναι ενήμεροι οι κτηνοτρόφοι για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν;

Ναι. Είναι στις ελάχιστες καθημερινές ενέργειες που πρέπει να εφαρμόζουν από την πρώτη μέρα λειτουργίας της φάρμας τους.

Θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι;

Ναι. Οι κτηνοτρόφοι που τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας θα αποζημιωθούν πλήρως και άμεσα με τρέχουσες τιμές αγοράς.