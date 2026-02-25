Το My Mall Limassol υποδέχεται τέσσερα νέα δυναμικά brands

Το My Mall Limassol ενισχύει δυναμικά το retail του χαρτοφυλάκιό του, καλωσορίζοντας 4 νέα διεθνή και σύγχρονα brands, τα οποία επιλέγουν το εμπορικό κέντρο ως σημείο αναφοράς για την παρουσία τους στη Λεμεσό. Με σταθερή επένδυση σε brands που εκφράζουν σύγχρονες τάσεις, ποιότητα και αυθεντική ταυτότητα, το My Mall συνεχίζει να αποτελεί κορυφαίο προορισμό αγορών και εμπειριών για όλες τις ηλικίες.

Η Crocs™, το διεθνώς καταξιωμένο brand υποδημάτων, ανοίγει σύντομα το νέο της κατάστημα στο My Mall Limassol, μεταφέροντας μια φιλοσοφία που ξεπερνά τα όρια της μόδας. Με έμφαση στη λειτουργικότητα, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την ευελιξία, η Crocs™ δημιουργεί παπούτσια που προσαρμόζονται σε διαφορετικές προσωπικότητες, ρυθμούς ζωής και ανάγκες της καθημερινότητας. Το brand αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση, υπενθυμίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι δύναμη! Ένα μήνυμα που συνοψίζεται στη χαρακτηριστική του φράση “Come As You Are™”.

“Attitude in fashion is everything.” Η Navy & Green εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στο My Mall Limassol, φέρνοντας τη σύγχρονη menswear φιλοσοφία της μέσα από συλλογές που εστιάζουν στη διαχρονικότητα, τη λειτουργικότητα και το αυθεντικό ανδρικό στιλ.Με έμφαση στον λειτουργικό σχεδιασμό και τα ποιοτικά υλικά, το brand δημιουργεί ρούχα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα, συνοδεύοντάς τον με άνεση και κομψότητα από τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής έως τις στιγμές ελευθερίας, ανανέωσης και αναζήτησης νέων εμπειριών με αυτοπεποίθηση και διαχρονικό χαρακτήρα!

Η Claire’s ανοίγει σύντομα τις πόρτες του νέου της καταστήματος στο My Mall Limassol, φέρνοντας ένα από τα πιο αγαπημένα lifestyle brands διεθνώς, ακόμη πιο κοντά στο κυπριακό κοινό. Γνωστή για τα αξεσουάρ και τα fashion essentials που ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις, η Claire’s προσφέρει επιλογές που επιτρέπουν σε κάθε ηλικία να ανανεώνει το προσωπικό της ύφος με ευκολία και φαντασία.Με συλλογές που εξελίσσονται διαρκώς, το brand λειτουργεί ως σημείο έμπνευσης για όσους βλέπουν το στιλ ως τρόπο έκφρασης της εικόνα τους, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε μια μικρή, προσωπική δήλωση.

Η Timberland ενισχύει την παρουσία της στη Λεμεσό με τη δημιουργία του νέου της καταστήματος στο My Mall Limassol, υπό την ομπρέλα της NOTOS CYPRUS LTD, φέρνοντας πιο κοντά στους κύπριους καταναλωτές τη διαχρονική της φιλοσοφία που συνδέει το σύγχρονο lifestyle με την outdoor κουλτούρα.

Μέσα από ολοκληρωμένες συλλογές υποδημάτων, ένδυσης και αξεσουάρ, το brand εκφράζει τις βασικές του αξίες. Ποιότητα, ανθεκτικότητα και υπεύθυνο σχεδιασμό, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινής ζωής αλλά και της επαφής με τη φύση. Η Timberland συνεχίζει να αφηγείται μια παγκόσμια ιστορία αυθεντικότητας και λειτουργικού design, παραμένοντας πιστή στον χαρακτήρα που τη συνοδεύει διαχρονικά.