Χριστοδουλίδης: Στόχος να αυξήσουμε ουσιαστικά τις συντάξεις χαμηλοσυνταξιούχων

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΝίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

Σε συνάντηση του σήμερα με τα μέλη των αντιπροσωπειών των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι πάντα με ιδιαίτερη χαρά που συναντώμαι μαζί σας.Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σας προσεγγίζουμε ως συνεργάτες, ως συνοδοιπόρους».

«Αναγνωρίζουμε, και θέλω να το πω δημόσια, την καθοριστική συμβολή σας διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, στην ανάπτυξη της χώρας μας. Ειδικότερα σε τούτη τη συγκυρία, με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί με την ανάπτυξη της οικονομίας που ο βασικός πυλώνας είναι οι εργαζόμενοι. Προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε. Έχετε θέσει τέσσερα θέματα για τα οποία είμαστε έτοιμοι. Είναι εδώ και οι αρμόδιοι Υπουργοί/Υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι του κράτους, για να συζητήσουμε», σημείωσε.

«Υπάρχει ένα θέμα που θα ήθελα να προσθέσω στην ημερήσια διάταξη, που για μας για το 2026 είναι ένα από τα πιο σημαντικά, πρόσθεσε. Είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Θεωρώ ότι πρέπει να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις μέσα στο πλαίσιο και του διαλόγου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλής των Αντιπροσώπων, εντός του 2026. Μια σημαντική μεταρρύθμιση, όπου για πρώτη φορά ουσιαστικά, από το 1980, θα αγγίξουμε τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα, με μοναδικό στόχο να αυξήσουμε τις συντάξεις. Είναι ένας τομέας ο οποίος θέλουμε να δούμε ουσιαστική αύξηση και αναφέρομαι ειδικότερα στους χαμηλοσυνταξιούχους».