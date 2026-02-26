Στρατολογούν τους ιδιώτες κτηνιάτρους - Παραλαμβάνονται άλλες 50.000 δόσεις εμβολίου

Με τη συνδρομή των ιδιωτών κτηνιάτρων, οι οποίοι ήδη συνεργάζονται με τις επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες στη μολυσμένη περιοχή, έχει τεθεί από την Τετάρτη σε εφαρμογή το πλάνο εμβολιασμών των ζώων, ώστε, μαζί με τις θανατώσεις (13.000 - 14.000), να αποφευχθεί η διασπορά του ιού στην υπόλοιπη Κύπρο. Δύο καθοριστικοί παράγοντες συνέβαλαν στο να εκκινήσει αυτό το μέτρο χθες, συγκεκριμένα από τα βοοειδή, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων εντός της ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων στο τρίγωνο Ορόκλινη-Λιβάδια-Αραδίππου, όπου βρίσκονται οι πληγείσες μονάδες. Πρώτον, ήταν η άφιξη το βράδυ της Τρίτης των ξένων εμπειρογνωμόνων που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, δεύτερον, η παροχή την επόμενη μέρα από τα κατεχόμενα των 10.000 ευρωπαϊκών εμβολίων, μέρος των 500.000 που εξασφάλισαν τον περασμένο Δεκέμβριο μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένεται σήμερα να παραληφθουν από τους Τουρκοκύπριους ακόμα 50.000 δόσεις εμβολίου μετά από αίτημα της ε/κ πλευράς.

Μετά την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του Υπουργείου Γεωργίας, μέσω του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι οποίοι γνωρίζουν τα ζώα της επηρεασμένης περιοχής, έλαβαν το πρωί της Τετάρτης κατευθυντήριες γραμμές από τους ξένους εμπειρογνώμονες και συντονίστηκαν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Σε μία πολύωρη σύσκεψη τούς έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ παρουσιάστηκε το πλάνο εμβολιασμών για τις επόμενες ημέρες. Αυτό θα προσαρμόζεται, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύπτουν.

Όπως ανέφερε στον «Π» αρμόδια πηγή από το Υπουργείο Γεωργίας, «για τους πρώτους εμβολιασμούς, που ξεκίνησαν από το απόγευμα της Τετάρτης σε φάρμες στην Αραδίππου, έχουν ενημερωθεί προηγουμένως οι αγελαδοτρόφοι για τις διαδικασίες. Επίσης τους έγινε διευκρίνιση ότι δεν θα θανατωθούν τα ζώα που θα εμβολιαστούν αλλά μόνο εκείνα που έχουν ήδη εντοπιστεί και δηλωθεί θετικά στη μολυσμένη περιοχή». Εξάλλου στη σύσκεψη με τους εμπειρογνώμονες, πρόσθεσε, έχει εξηγηθεί οτι η κατανάλωση κρέατος θα συνεχιστεί και μετά τον εμβολιασμό.

Οι άλλες επαρχίες

Η επιστράτευση των ιδιωτών θα έχει διάρκεια, καθώς πρόκειται για μία γιγαντιαία επιχείρηση εμβολιασμών, η οποία θα αφορά και τις υπόλοιπες επαρχίες. Δίνοντας το στίγμα, η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε την Τετάρτη, από το Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως που έχει στηθεί στο ΚΣΕΔ, ότι «όταν ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί σε ολόκληρη τη μολυσμένη περιοχή, και περάσει ένα χρονικό διάστημα δύο-τριών εβδομάδων, θα προχωρήσουν και οι εμβολιασμοί στις άλλες περιοχές», για να εξηγήσει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι στο τραπέζι των συζητήσεων που γίνονται με τους ξένους εμπειρογνώμονες. Η κατανομή των κτηνιάτρων θα είναι επίσης ακόμα ένα αποτέλεσμα από αυτές τις συσκέψεις. Σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να αποκτήσουν αντισώματα τα ζώα μέσω των εμβολιασμών σημείωσε «γύρω στις δύο εβδομάδες».

Η απόφαση

Σύμφωνα με δημόσια τοποθέτηση εκπροσώπου του Κτηνιατρικού Συλλόγου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει άμεση θανάτωση των μολυσμένων κοπαδιών που εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα και δίνει σε ένα κράτος μέλος την επιλογή να εμβολιάσει τα ζώα σε μια ζώνη, για να μειώσει την εξάπλωση του νοσήματος, ώστε μετά από κάποιο διάστημα μια χώρα να απαλλαγεί από αυτό. Η απόφαση για να αρχίσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ζώων, ειδικά των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, ξεκινώντας στα τρία χιλιόμετρα, μέσα στη ζώνη επιτήρησης, πάρθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, μόλις έφτασαν στο νησί οι ξένοι εμπειρογνώμονες. Προηγουμένως, και πριν ανάψουν το πράσινο φως, τους επεξηγήθηκε η εικόνα και ενημερώθηκαν σε σχέση με την επιδημιολογική κατάσταση στη μολυσμένη περιοχή, στη ζώνη επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων.

Τα υπόλοιπα εμβόλια

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να φθάσουν και οι υπόλοιπες 529.000 δόσεις εμβολίων, που παραγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η φόρτωση των εμβολίων, ώστε να φτάσουν στην Κύπρο, άρχισε χθες, σύμφωνα με φωτογραφία που κοινοποίησε στα Μέσα Ενημέρωσης το Υπουργείο Γεωργίας. Την ίδια ώρα εκκρεμεί η παράδοση από τα κατεχόμενα των υπόλοιπων 10.000 εμβολίων, από τα 20.000 που ζητήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της Δικονοτικής Επιτροπής Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ορότυπος του ιού, δηλαδή ο Sat-1, είναι ο ίδιος με αυτόν που εντοπίστηκε στα κατεχόμενα, με αποτέλεσμα τα εμβόλια που στέλνουν οι Τουρκοκύπριοι να είναι αυτά που απαιτούνται.

Προθανάτιο πλάνο

Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, «το θετικό είναι ότι ακόμα δεν έχουμε νέα κρούσματα από τα δείγματα που εξετάζονται». Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ο ιός έχει επηρεάσει 11 κτηνοτροφικές μονάδες στην ανατολική Λάρνακα, τα ζώα των οποίων, περίπου 14.000, θα θανατωθούν. Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκαν οι θανατώσεις των βοοειδών, 263 στο σύνολό τους, σύμφωνα με την κτηνιατρική λειτουργό. Στη συνέχεια θα γίνουν οι ενδεδειγμένες απολυμάνσεις των μονάδων τους και θα καταστραφούν τροφές και σανοί. Σειρά στις θανατώσεις έχουν τα αιγοπρόβατα. «Ήδη σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) είμαστε στην Ορόκλινη. Θα γίνουν οι καταγραφές, οι κοστολογήσεις των ζώων, των τροφών, των άλλων προϊόντων που θα καταστραφούν και μετά θα αρχίσουν οι θανατώσεις –ήδη ανοίχθηκαν τα σημεία ταφής», εξήγησε.

Ο «καθαρμός»

Για την πορεία της κατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα, με αποτέλεσμα τα ζώα να θανατωθούν, και σε ερώτημα αν θα πρέπει να μείνουν κλειστές για κάποιο χρονικό διάστημα, σημείωσε ότι «γίνονται απολυμάνσεις, θα γίνουν ξανά επιθεωρήσεις και καθαρισμοί, για τουλάχιστον έναν με δύο μήνες». Μετά θα επιθεωρηθούν οι μονάδες και θα εξετάσουν κατά πόσο θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να βάλουν ξανα ζώα μέσα. Όπως εξήγησε, το ζήτημα της μόλυνσης έχει να κάνει με παράγοντες, όπως τα ποσοστά υγρασίας και «pH». Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες από τη μολυσμένη περιοχή και γίνονται εξετάσεις συνέχεια, όπως διαβεβαίωσε, για να εκφράσει την ελπίδα ότι σε επόμενη ενημέρωση δεν θα ανακοινώσει νέα θετικά αποτελέσματα.

Οι ψεκασμοί

Παράλληλα έχουν αυξηθεί τα σημεία ελέγχου ψεκασμών εντός της μολυσμένης περιοχής- επιπλέον έξι σημεία ελέγχου, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον στα 21. Συνεχίζεται η υλοποίηση τροχόλουτρων στις κτηνοτροφικές μονάδες, κατόπιν σχετικών συστάσεων του Τμήματος Γεωργίας προς τις τοπικές αρχές. Το κόστος των τροχόλουτρων καλύπτεται από το Τμήμα Γεωργίας.

Οι αποζημιώσεις

Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε σειρά διαβουλεύσεων της υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικες οργανώσεις και τους εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων που εμπλέκονται για τα μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους των μολυσμένων μονάδων. Δόθηκαν σχετικές οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να καταρτίσουν το πακέτο αποζημιώσεων και στήριξης.