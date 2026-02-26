Πρώτη εμφάνιση Κούμα σήμερα στο δικαστήριο - Οι 25 κατηγορίες για ασυμβίβαστο και «μαύρο χρήμα»

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθεί σήμερα το πρωί για πρώτη φορά ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργος Κούμας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο σε σχέση με τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων σημαντικών αθλητικών γεγονότων.

Μετά την καταχώριση της υπόθεσης και την επίδοση του κατηγορητηρίου, ορίστηκε η σημερινή πρώτη δικάσιμος ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 25 κατηγορίες για τον ίδιο τον κ. Κούμα, καθώς και για δύο εταιρείες στις οποίες ήταν μέτοχος.

Από το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, οι 23 αφορούν τις ιδιότητες και το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και δύο κατηγορίες αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου, οι κατηγορίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφορούν το ποσό των €6.562.447.

Τα αδικήματα αφορούν την περίοδο 2015-2025 και περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αθλητισμό, όπως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Cablenet, η GO PLC, η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Κούμας, κατά τον χρόνο που κατείχε την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα και προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, φέρεται να διατηρούσε, μέσω εταιρειών και συνεργατών του, συνδέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς, κατά παράβαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα.

Όπως αναφέρεται, οι επίδικες ενέργειες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας (internet και mobile rights) για αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και ιπποδρομιών.

Πέραν του Γιώργου Κούμα, στο κατηγορητήριο βρίσκονται και οι εταιρείες Triple AAA Productions Ltd και Triple AAA Village Studios Ltd. Πρόκειται για δύο εταιρείες στις οποίες ο κ. Κούμα ήταν μέτοχος. Μέσω των δύο εταιρειών, ενώ κατείχε ηγετική θέση στην ΚΟΠ (αρχικά αντιπρόεδρος και έπειτα πρόεδρος) προέβαινε σε συμφωνίες για την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων. Παρέχονταν επίσης υπηρεσίες ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων και παραγωγής αθλητικών εκπομπών.

Από τις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου προκύπτει ότι ο πρώην πρόεδρος της ΚΟΠ ελέγχεται ποινικά για ασυμβίβαστο, καθώς λόγω των ιδιοτήτων που είχε, απαγορευόταν να αποκομίζει οικονομικά οφέλη από τον αθλητισμό, ενώ εξακολουθούσε να είναι αθλητικός παράγοντας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Κούμας ενεπλάκη για πρώτη φορά στα διοικητικά της ΚΟΠ το 2003, όταν εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στη θέση του βοηθού γενικού γραμματέα. Το 2007 εξασφάλισε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της ΚΟΠ και παρέμεινε σε αυτήν μέχρι τις εκλογές του 2018, οπότε ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Παρέμεινε στη θέση του μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, οπότε και παραιτήθηκε υπό το βάρος της ποινικής έρευνας εναντίον του. Η υπόθεση εναντίον του καταχωρίσθηκε στο δικαστήριο στις 5 Φεβρουαρίου.