Αφθώδης πυρετός: Εμβολιάστηκαν 8.000 αγελάδες - Ξεκίνησαν οι αστυνομικές έρευνες για τους Παλαιοημερολογήτες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει άλλα θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού, αν και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες μέσα στα 3 και τα 10 χιλιόμετρα στη μολυσμένη περιοχή, όπως και αλλού, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Εδώ η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, είπε ότι αναλύονται δέιγματα και από περιοχές πέραν των 10 χιλιομέτρων στο τρίγωνο Ορόκλινης – Αραδίππου - Λιβαδιών, αλλά και σε άλλες επαρχίες, όπως η ελεύθερη Αμμόχωστος, η οποία συνορεύει. Την ίδια ώρα τρέχουν οι εμβολιασμοί, με το Υπουργείο Γεωργίας να ανακοινώνει ότι μέχρι σήμερα χρησιμοποιήθηκαν 8.000 δόσεις εμβολίων σε βοοειδή.

Εξάλλου ξεκαθάρισε ότι δε θα γίνει άλλη δειγματοληψία στην κτηνοτροφική μονάδα στους Τρούλλους, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που εντοπίστηκαν κρούσματα από την Κυριακή, συνεπάγεται ότι ολόκληρη η μονάδα θεωρείται μολυσματική. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό με την παρουσία των Παλαιοημερολογιτών σε φάρμα στην Αραδίππου για αγιασμό των ζώων, ήδη μέλη της Αστυνομίας, βρέθηκαν στο ΚΣΕΔ για ενημέρωση, σχετικά με τα γεγονότα και έχουν ξεκινήσει ήδη οι έρευνες για τις συνθήκες.

Τρέχουν οι εμβολιασμοί

«Το πρωί της Τετάρτης έχουν παραληφθεί οι 10,000 δόσεις εμβολίων από τα κατεχόμενα και μετά από πολύωρη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων, που στάλθηκαν απότην Ευωπαϊκή Επιτροπή, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των ιδιωτών κτηνιάτρων, όπου έγινε εκτενέστερη ενημέρωση και καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα εμβολιασμών, ξεκίνησαν χθες το βράδυ οι εμβολιασμοί. Αυτοί ξεκίνησαν από τα βοοειδή στην περιοχή Αραδίππου, με τη συμβολή ολων αυτών των ιδιωτών κτηνιάτρων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και έδειξαν πλήρη επαγγελαματισμό σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση», είπε η κα Γεωργιάδου. Σήμερα αναμένονται να παραχωρηθούν από τα κατεχόμενα άλλες 50,000 δόσεις εμβολίου, πρόσθεσε, μετά από αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θανατώσεις και ψεκασμοί

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι θανατώσεις και οι ταφές ζώων, από τα 10 μολυσμένα κοπάδια αιγοπροβάτων. Έχουν καθοριστεί σημεία ταφής για τα υπό θανάτωση ζώα και έχουν συμφωνηθεί αυτά τα σημεία, σε συνεννόηση με άλλες Υπηρεσίες, όπως τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Γεωργίας Υδάτων και Κτηματολογόυ, στη βάση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου.

Έχουν αυξηθεί τα σημεία ψεκασμών εντός της μολυσμένης περιοχής - επιπλέον έξι σημεία ελέγχου, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον στα 21.

Συνεχίζεται η κατασκευή τροχόλουτρων στις κτηνοτροφικές μονάδες, κατόπιν σχετικών συστάσεων του Τμήματος Γεωργίας προς τις τοπικές αρχές. Το κόστος των τροχόλουτρων καλύπτεται από το Τμήμα Γεωργίας, ενώ εκφράζονται ευχαριστίες από το Υπουργείο προς τις τοπικές αρχές για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα.

«Πραγματοποιήθηκε σειρά διαβουλεύσεων της υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικες οργανώσεις και τους εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων που εμπλέκονται για τα μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους των μολυσμένων μονάδων. Δόθηκαν σχετικές οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε να συνεργαστούν για να καταρτίσουν το πακέτο αποζημιώσεων και στήριξης», ανέφερε.

Η παρουσία Παλαιοημερολογητών

Για το περιστατικό με την παρουσία Παλαιημερολογιτών σε φάρμες στην Αραδίππου για την πραγματοποίηση αγιασμού, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι «ενημερωθήκαμε και η υπουργός έδωσε άμεσα οδηγία στην Αστυνομία να το διερευνήσει. Μόλις έφυγε τώρα ο υπεύθυνος Αστυνομικός της Λάρνακας και έδωσε και αυτός οδηγίες. Η είσοδος στην μολυσμένη περιοχή επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν κάποια εργασία και τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων και ψεκασμών».

Απηύθυνε έκκληση στο κοινό, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκοπής της εργασίας και της μετακίνησής των κτηνοτρόφων, «να μπαίνουν μόνο όσοι έχουν δουλειά. Κανένας άλλος. Δεν μπορώ να πάω για παράδειγμα εγώ να δω τον γείτονά μου που είναι στην φάρμα του. Δεν πρέπει. Στο παρόν στάδιο, έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα, είμαστε σε μία κατάσταση stand still, που σημαίνει ‘‘δεν κινείται κουνούπι’’. Εάν θέλετε να βοηθήσουμε για να σώσουμε την κατάσταση πρέπει να σταματήσουμε. Ειλικρινά κάνω έκκληση. Εννοείται ότι όλοι τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας».

Η μονάδα στους Τρούλλους

Σε σχέση με την κτηνοτροφική μονάδα στους Τρούλλους, όπου κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, το πρωί της Κυριακής δεν βρέθηκαν κρούσματα, ενώ μέχρι το μεσημέρι εντοπίστηκαν, ωστόσο ο κτηνοτρόφος απαιτεί ακόμη μία δειγματοληψία αφού κατά τον ισχυρισμό του τα ζώα του είναι ασυμπτωματικά, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι «ναι, ήταν θετικό. Το γεγονός ότι δεν είχαν τα ζώα συμπτώματα στο παρόν στάδιο που έγινε η δειγματοληψία, αυτό δεν λέει τίποτα».

Εξήγησε ότι «ο ιός βρίσκεται στα ζώα και από εκεί και πέρα τα διάφορα ζώα όπως γουρούνια, αγελάδες και τα αιγοπρόβατα έχουν διαφορετική εκδήλωση και συμπτωματολογία, άλλα πιο έντονα άλλα πιο ήπια. Έχει να κάνει με το μολυσματικό φορτίο, το πόσα ζώα βρίσκονται εντός της φάρμας και το να δει κάποιος πολλά συμπτώματα σε ένα μεγάλο ζωικό πληθυσμό, μπορεί να είναι και πιο έντονο. Από τη στιγμή που βρέθηκε θετικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι είναι θετική μονάδα και πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα. Ο λόγος που θανατώνονται τα ζώα, δεν είναι ότι είναι άρρωστα και ετοιμοθάνατα, αλλά στη βάση της νομοθεσίας και της επιδημιολογίας είναι ότι ο ιός είναι πολύ μολυσματικός, είναι εκεί και διασπείρεται και αν δεν περιοριστεί θα γεμίσουμε».

Σε σχέση με το κατά πόσο θα ληφθούν νέα δείγματα από τη φάρμα για επιβεβαίωση, απάντησε «όχι. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι έγκυρα. Το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο με διαγωνίσματα, ετησίως. Είναι διαπιστευμένο. Εάν δεν περάσουμε τα διαγωνίσματα, δεν μπορούμε να εκδίδουμε. Εάν ο άνθρωπος θέλει να ξαναφέρει, να τα φέρει ναα τα επανεξετάσουμε».

Είπε ακόμα ότι «το να διασπείρουμε αμφιβολίες και να θέλουμε επανάληψη της επανάληψης, δεν είναι σωστό». Σημείωσε επίσης ότι «γίνονται επιδημιολογικές έρευνες για να διασφαλιστεί η διαδικασία. Εάν αγόρασε, πώλησε ζώα, που πήγε, που ήρθε. Είναι μεγάλη έρευναα που πρέπει να γίνει. Σε κάθε μονάδα γίνεται η επιδημιολογική έρευνα».

Το σημείο μηδέν

Κληθείσα να σχολιάσει εάν το σημείο μηδέν ήταν στην Ορόκλινη, είπε «εγώ δεν λέω ότι το σημείο μηδέν είναι στην Ορόκλινη, ενώ ως προς το πως ταιριάζει στην εξίσωση με τις υπόλοιπες περιοχές, μια μονάδα στους Τρούλλους, εξήγησε ότι αυτό θα φανεί από την επιδημιολογική διερεύνηση.

Ως προς το κατά πόσον μπορεί να ληφθούν δείγματα να βγουν θετικά και σε δεύτερο έλεγχο να είναι αρνητικά, είπε ότι ο λόγος που δεν κάνουν επαναληπτικά δείγματα, οφείλεται στη σπατάλη των πόρων. «Δεν γίνεται μία ανάλυση, γίνονται τρεις διαφορετικές και έχει να κάνει με το σημείο εισόδου του ιού, πότε θα κάνει ιαιμία και πότε θα εμφανιστούν τα συμπτώματα».

Το εμβόλιο δεν ενδείκνυται για χοίρους

Σε σχέση με τους εμβολιασμούς στους χοίρους, είπε ότι «το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν ενδείκνυται γιατί προκαλεί αντιδράσεις σε αυτά τα ζώα και διερευνάται κάποια άλλη οδός, μόλις υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο θα σας πω».

Επίσης, ανέφερε ότι στην επαρχία Λάρνακας υπάρχουν περίπου 250.000 ζώα. «Στα τρία χιλιόμετρα, έχουμε 10.000 βοωειδή, 48.000 πρόβατα και 26.000 χοίρους».