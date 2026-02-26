Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε τροχιά υλοποίησης τρία νέα πάρκα στην Τίμη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η δημιουργία τριών νέων πάρκων στο διαμέρισμα Τίμης από τον Δήμο Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. 

Ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών χώρων πρασίνου, που θα προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής, άθλησης και κοινωνικής συναναστροφής για μικρούς και μεγάλους.

Τα νέα πάρκα θα σχεδιαστούν με γνώμονα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.

Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προγραμματισμού και υλοποίησης έργων οδοποιίας, που περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων.

Όπως αναφέρεται οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την εύκολη μετακίνηση πεζών και οδηγών.

Με σταθερά βήματα και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο Δήμος Ιεροκηπίας επενδύει σε έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα της Τίμης, δημιουργώντας ένα πιο ανθρώπινο και βιώσιμο περιβάλλον για όλους.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα