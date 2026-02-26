Σε τροχιά υλοποίησης τρία νέα πάρκα στην Τίμη

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η δημιουργία τριών νέων πάρκων στο διαμέρισμα Τίμης από τον Δήμο Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών χώρων πρασίνου, που θα προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής, άθλησης και κοινωνικής συναναστροφής για μικρούς και μεγάλους.

Τα νέα πάρκα θα σχεδιαστούν με γνώμονα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.

Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προγραμματισμού και υλοποίησης έργων οδοποιίας, που περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων.

Όπως αναφέρεται οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την εύκολη μετακίνηση πεζών και οδηγών.

Με σταθερά βήματα και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο Δήμος Ιεροκηπίας επενδύει σε έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα της Τίμης, δημιουργώντας ένα πιο ανθρώπινο και βιώσιμο περιβάλλον για όλους.