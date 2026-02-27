Για «βραχυκύκλωμα» της ΑΗΚ μιλούν οι συντεχνίες - Δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας των εργαζομένων

Σε δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, από τις 08:00 μέχρι τις 10:00, κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ ΚΑΙ ΣΗΒΑΗΚ που κάνουν λόγο για "γεγονότα που συστηματικά και κατά δραματικό τρόπο βραχυκυκλώνουν την ΑΗΚ". Όπως ανακοινώθηκε, λόγω της στάσης εργασίας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου(ΑΗΚ) θα παραμείνουν κλειστά από τις 07:45 μέχρι τις 10:00

Τη διαφωνία της με την απόφαση για στάση εργασίας εξέφρασε η Ανεξάρτητη Συντεχνία Τεχνικού και Εργατικού Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού ΑΗΚ (ΑΣΤΕΠΑΗΚ).

Σε κοινή επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ ΚΑΙ ΣΗΒΑΗΚ αναφέρουν ότι «την ώρα που οι πολίτες αυτού του τόπου παρακολουθούν την κατάντια ανεπάρκειας ηλεκτρισμού, τη συνεχόμενη αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού, τις αποκοπές των φωτοβολταϊκών στις στέγες τους και την ανεπάρκεια νερού για τις βασικές τους ανάγκες», δεδομένα που κατά την εκτίμηση τους συμβαίνουν «εξαιτίας των αλλοπρόσαλλων πολιτικών του κράτους, της απουσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και της αδράνειας των καθ’ ύλη αρμοδίων και η κατάσταση χειροτερεύει, το Κράτος εμφανίζεται με ακόμα ένα μύθο ότι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών θα πουλά ‘φθηνό ρεύμα’».

Προσθέτουν ότι τα γεγονότα αυτά «συστηματικά και κατά δραματικό τρόπο βραχυκυκλώνουν την ΑΗΚ και την καθιστούν αδύναμη και παθητικό θεατή στο αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρισμού και τον ορατό κίνδυνο της ολικής σβέσης».

Ταυτόχρονα, αναφέρουν ότι «σωρεία εργασιακών θεμάτων που εκκρεμούν δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Οργανισμού».

Επίσης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ αναφέρουν ότι με την επιστολή τους μεταφέρουν την «αποφασιστικότητα του προσωπικού να αγωνιστεί για την προστασία και τη διαφύλαξη του Οργανισμού μας, πεπεισμένοι ότι με τον αγώνα μας προασπίζουμε, τόσο το συμφέρον του τόπου και της οικονομίας, αλλά και των καταναλωτών».

