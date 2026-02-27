Ο πρώτος πλειοδοτικός διαγωνισμός για τ/κ «φιλέτο» - Η τιμή εκκίνησης για το ετήσιο ενοίκιο είναι €5.000

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών ο πρώτος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τουρκοκυπριακού τεμαχίου γης – «φιλέτου» υψηλής εμπορευσιμότητας και αξίας. Τη μίσθωση του ακινήτου μπορούν να διεκδικήσουν αποκλειστικά πρόσφυγες, και θα κατακυρωθεί σε αυτόν που θα προσφέρει το υψηλότερο ενοίκιο.

Ειδικότερα, ο πρώτος πλειοδοτικός διαγωνισμός αφορά το τουρκοκυπριακό τεμάχιο αρ. 189, με αριθμό εγγραφής 1/48537, Φ/Σ 54/570604, το οποίο βρίσκεται στην Ενορία Αγίου Ιωάννη, στο κέντρο της Λεμεσού. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Τρίτη 14/04/2026 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η παραχώρηση περιουσιών υψηλής εμπορευσιμότητας και αξίας σε πρόσφυγες, μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών, αποτελεί καινοτομία στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Η πλειοδοτική διαδικασία, η οποία αντικαθιστά τις υποκειμενικές αποφάσεις με έναν δημόσιο διαγωνισμό, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης τους.

Ο Κηδεμόνας των περιουσιών αυτών, δηλαδή ο εκάστοτε υπουργός Εσωτερικών, υποχρεούται να αποδεχθεί την προσφορά με το υψηλότερο μίσθωμα, νοουμένου ότι αυτή πληροί όλους τους όρους του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς θα έχουν:

*Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι πρόσφυγες.

*Νομικά πρόσωπα, όπου την πλειοψηφία των μετοχών έχουν πρόσφυγες.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ανάπτυξη σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο, περιορίζεται σε προπαρασκευασμένες οικοδομές (λυόμενου τύπου).

Διαγωνισμοί για άλλα δυο ακίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δρομολογούνται ακόμη δύο πλειοδοτικοί διαγωνισμοί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, οι οποίοι αφορούν την ενοικίαση ενός τουρκοκυπριακού «φιλέτου» στην περιοχή Μακένζυ και ενός κτηρίου στην εντός των τειχών Λευκωσία.

