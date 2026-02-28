Νέα εστία ανησυχίας τα χοιροστάσια - Εξετάζουν καθολικό εμβολιασμό σε 14 μέρες

Προβληματισμένοι εμφανίστηκαν οι εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. κατά τη χθεσινή συνάντησή τους με Κύπριους παραγωγούς και κτηνιάτρους με επίκεντρο την πορεία και εξέλιξη του αφθώδους πυρετού, ειδικότερα κατά πόσο θα απαιτηθεί να γίνει εμβολιασμός όλων των ζώων σε παγκύπρια βάση. Η ενημέρωση των ντόπιων παραγωγών και κτηνιάτρων έγινε στο Κέντρο Συντονι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!