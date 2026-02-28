Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κρατικές συμφωνίες για εισαγωγή ζώων από εξωτερικό - Τι ζήτησε ο Δήμος Λάρνακας

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Έξι αιτήματα του Δήμου Λάρνακας για ανακούφιση των κτηνοτρόφων διαβιβάστηκαν προς την Πολιτεία

Σειρά αιτημάτων προς την Πολιτεία για ανακούφιση και στήριξη των παθόντων κτηνοτρόφων, αποφάσισε ν' αποστείλει ο Δήμος Λάρνακας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό μέγαρο Ορόκλινης, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου που πλήγηκαν από τον αφθώδη πυρετό. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ...

