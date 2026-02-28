Δυο έρευνες στο Υπουργείο Παιδείας για μίζες και φροντιστήρια. Στοιχεία από Αρχή κατά της Διαφθοράς

Με οδηγίες της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο εσωτερικές έρευνες στο υπουργείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το βάσιμο των καταγγελιών που διαβίβασε ενώπιόν της η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Οι καταγγελίες στρέφονται εναντίον στελεχών του υπουργείου, καθώς και εκπαιδευτικών. Αμφότερες οι καταγγελίες υποβλήθηκαν ανώνυμα ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Κληθείσα χθες από τον «Π», η κ. Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε τη διενέργεια των ερευνών, καθώς και τις οδηγίες που η ίδια έδωσε προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου...

