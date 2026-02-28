Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δυο έρευνες στο Υπουργείο Παιδείας για μίζες και φροντιστήρια. Στοιχεία από Αρχή κατά της Διαφθοράς

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Με οδηγίες της Αθηνάς Μιχαηλίδου, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έρευνες στο υπουργείο για να διαπιστωθεί το βάσιμο των καταγγελιών που απέστειλε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η πρώτη καταγγελία αφορά φερόμενη διαφθορά υπαλλήλων με δημόσιες προσφορές, ενώ η δεύτερη στρέφεται κατά εκπαιδευτικών και στελεχών του υπουργείου, οι οποίοι φέρονται να προετοιμάζουν υποψήφιους για τις εξετάσεις διορισίμων

Με οδηγίες της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο εσωτερικές έρευνες στο υπουργείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το βάσιμο των καταγγελιών που διαβίβασε ενώπιόν της η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Οι καταγγελίες στρέφονται εναντίον στελεχών του υπουργείου, καθώς και εκπαιδευτικών. Αμφότερες οι καταγγελίες υποβλήθηκαν ανώνυμα ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Κληθείσα χθες από τον «Π», η κ. Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε τη διενέργεια των ερευνών, καθώς και τις οδηγίες που η ίδια έδωσε προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα