EODH: Θυγατρική στην Κύπρο, αναβαθμισμένα Leopard 1A5 & Λεωνίδας

Ο Πρόεδρος της EODH, Ανδρέας Μιτσής, ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου BATTLEFIELD ReDΕFiNED 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, την ίδρυση της νέας θυγατρικής εταιρείας EODH Dynamics Cyprus, με έδρα τη Κύπρο με ταυτόχρονη δημιουργία παραγωγικής μονάδας αναβάθμισης και – βιομηχανικής υποστήριξης, χερσαίων μέσων μάχης (άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, μεταφοράς προσωπικού κλπ.).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανακοίνωση έγινε ευμενώς αποδεκτή από τη Κυπριακή Κυβέρνηση, την Εθνική Φρουρά και από το Κυπριακό αμυντικό οικοσύστημα.

Η μητρική εταιρεία, η Ελληνική EODH, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο και παρουσίασε την ολιστική πρόταση της, για την σοβαρή ανανέωση και τη ριζική αναβάθμιση των τεθωρακισμένων μέσων μάχης (αρμάτων, ΤΟΜΑ και ΤΟΜΠ) της Εθνικής Φρουράς.

Η EODH αποτελεί το κορυφαίο Ευρωπαϊκό κατασκευαστή των θωρακίσεων βαρέων μέσων μάχης (άρματα LEOPARD 2AV και Α8, TOMA PUMA και ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ BOXER) και τον αποκλειστικό βιομηχανικό εταίρο παραγωγής θωρακίσεων του βιομηχανικού αμυντικού κολοσσού KNDS Γερμανίας. Παράλληλα η EODH αναπτύσσει, εξελίσσει και προσφέρει, στη διεθνή αγορά, πλήρεις λύσεις προστασίας μέσων μάχης, τελευταίας τεχνολογίας όπως το ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας ASPIS NG (New Generation) Modular (Σπονδυλωτό), για την ολική αναβάθμιση της προστασίας, κάθε χερσαίου μέσου μάχης, απ’ όλες τις σύγχρονες απειλές.

Η EODH, επίσης, αναπτύσσει και προσφέρει, μαζί με τη Βέλγο – Ισπανική DUMA, πλήρη πακέτα αναβάθμισης υφιστάμενων αρμάτων μάχης, ΤΟΜΠ και οχημάτων αναγνωρίσεως, όπως τα άρματα LEOPARD 1, Μ 60 και AMX 30, τα ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ και Μ 113 που αναβαθμίζονται σε ΤΟΜΑ, τα τεθωρακισμένα αναγνωρίσεως CASCAVEL κλπ.

Με βάση αυτήν την εμπειρία, η EODH Dynamics Cyprus παρουσίασε στο Συνέδριο, ολιστική και συγκροτημένη πρόταση για την Εθνική Φρουρά που περιλαμβάνει την πλήρη απόσυρση των μέσων, ρωσικής προέλευσης (άρματα T 80U και ΤΟΜΑ BMP-3), με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση της ευκαιρίας του αποθέματος των 100+ αρμάτων LEOPARD 1A5 που θα προκύψει, μετά την αναδιοργάνωση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η είσοδος σε χρήση των LEOPARD 1A5, προτείνεται να συνοδευτεί με εφαρμογή. σταδιακού προγράμματος, ολικής αναβάθμισης, στην έκδοση LEOPARD 1 HEL που έχουν αναπτύξει από κοινού και παρουσιάσει: η EODH, η DUMA και KNDS Γερμανίας. Η τελευταία συνιστά και τον αρχικό κατασκευαστή του άρματος (OEM: Original Equipment Manufacturer).

Τα νέα αναβαθμισμένα άρματα θα ενεργούν μαζί με τα ΤΟΜΠ και τα ΤΟΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 300 που θα προκύψουν από την αναβάθμιση των ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ που ήδη διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Τα τελευταία θεωρούνται ξεπερασμένα για το σύγχρονο πεδίο μάχης, ενώ αντιμετωπίζουν και προβλήματα υποστήριξης, λόγω της από πολλών ετών, παύσης λειτουργίας, της γραμμής παραγωγής, της αυστριακής STEYER που αποτελούσε και τον αρχικό κατασκευαστή (ΟΕΜ).

Η συνολική πρόταση της EODH Dynamics Cyprus περιλαμβάνει, εκτός από την ολική αναβάθμιση των LEOPARD 1A5 και των ΛΕΩΝΙΔΑΣ, την ενσωμάτωση και την πλήρη διαλειτουργικότητα μ΄ αυτά, ποικιλίας drones [αναγνώρισης, επιθετικών και προσδεδεμένων (tethered)] που θα προέρχονται από το Κυπριακό αμυντικό οικοσύστημα και των μη επανδρωμένων χερσαίων μέσων μάχης (armed UGVs) τύπου SPECTRE που προσφέρονται από κοινού με τη DUMA.

Τέλος προσφέρονται και παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 300, ως φορείς συστημάτων, συνδυασμένων δυνατοτήτων, εξουδετέρωσης εχθρικών drones (soft kill – hard kill) που αποτελούνται από μη τηλεχειριζόμενους σταθμούς (RWS), υπερταχέως ρυθμού βολής, που συνδυάζονται με συστήματα εντοπισμού και παρεμβολής drones, όπως το ΥΠΕΡΙΩΝ ή το ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ της Ελληνικής EAB ή το Κυπριακής κατασκευής RF HUNTER της SignalGenericX.

Η πρόταση της EODH Dynamics Cyprus, συνοδεύεται από πρόταση κατασκευής μιας νέας, υπερσύγχρονης, βιομηχανικής μονάδας για την αναβάθμιση των LEOPARD 1A5 και των ΛΕΩΝΙΔΑΣ, η οποία με το τέλος του προγράμματος θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλα τα χερσαία μέσα της Εθνικής Φρουράς, σε βιομηχανικό επίπεδο. Έτσι θα αποκτηθεί σημαντική αυτοτέλεια βιομηχανικής υποστήριξης (Depot Maintenance) που τόσο έχει ανάγκη η Εθνική Φρουρά και επιπρόσθετα, σημαντικές πιστώσεις υποστήριξης που σήμερα διατίθενται το εξωτερικό, θα διαχέονται στη Κυπριακή οικονομία.