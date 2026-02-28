Παρέμβαση ΕΟΑ Πάφου μετά τις έντονες αντιδράσεις για χωματουργικές εργασίες μεταξύ Κονιών και Αναβαργού

Χωματουργικές εργασίες που πραγματοποιούνται μεταξύ των περιοχών Κονιών και Αναβαργού, σύμφωνα με πληροφορίες του "Π" , έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση και διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία και την αγανάκτησή τους, υποστηρίζοντας ότι οι εκσκαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι παράνομες και ζητούν την άμεση διακοπή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρουν, οι εργασίες αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και δημιουργούν ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα και την ύπαρξη των απαραίτητων αδειών. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουν έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμβουν άμεσα, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να ανασταλούν οι εργασίες μέχρι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ερωτηθείς σχετικά , ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται ήδη εις γνώση του Οργανισμού. Όπως διευκρίνισε, οι χωματουργικές εργασίες διεξάγονται σε τεμάχιο που βρίσκεται στα όρια του Αναβαργού με την Άρμου και έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την άμεση αναστολή τους. Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, έχει κληθεί ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου να παρουσιαστεί τη Δευτέρα στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να εξεταστούν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μέχρι στιγμής εργασίες απαιτούσαν συγκεκριμένες άδειες, τις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απαιτούνταν άδειες και αυτές δεν έχουν εκδοθεί, τότε θα κινηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες εναντίον του.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου φέρεται να ανέφερε στον ΕΟΑ Πάφου ότι προχωρεί σε μικρής έκτασης ισοπεδώσεις, με σκοπό να δεντροφυτεύσει την ιδιοκτησία του. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι εργασίες αυτές εμπίπτουν σε δραστηριότητες που απαιτούν προηγούμενη εξασφάλιση σχετικών αδειών. Στο σημείο μετέβη και τεχνικός μηχανικός του ΕΟΑ Πάφου, ο οποίος προχώρησε σε επιτόπια επιθεώρηση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, αναμένεται τη Δευτέρα σχετική ενημέρωση από τον μηχανικό, ώστε να διασαφηνιστεί η ακριβής έκταση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί και να διευκρινιστεί εάν αυτές απαιτούσαν οποιεσδήποτε άδειες από τον ΕΟΑ Πάφου. Το ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση, με τους κατοίκους να αναμένουν σαφείς απαντήσεις και τις αρμόδιες αρχές να δηλώνουν αποφασισμένες να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες.