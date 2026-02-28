Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχιστράτηγο του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί

Τον Αμίρ Χαταμί, αρχιστράτηγο του ιρανικού στρατού σκότωσαν οι ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιούνται στη συντονισμένη επιχείρηση με τις ΗΠΑ στο Ιράν, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιδρομές έχουν στοχοποιήσει θέσεις του «ιρανικού καθεστώτος και στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Μάλιστα, φαίνεται να κατάφεραν πλήγμα κοντά στο προεδρικό μέγαρο του ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.Όπως έγινε γνωστό, επτά πύραυλοι στοχοποίησαν το κτήριο. Πάντως, ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Επίσημη κήρυξη πολέμου στο Ιράν από τις ΗΠΑ - «Θα εκδικηθούμε» διαμηνύει η Τεχεράνη

Το διάγγελμα Τραμπ: Θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους, δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά (βίντεο)

Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο καθεστώς του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά - H επιχείρηση ονομάζεται «o βρυχηθμός του λιονταριού»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκρήξεις ακούγονται βόρεια και ανατολικά της Τεχεράνης, καθώς και στο Ισφαχάν, το Καράτζ και το Κερμανσάχ, περιοχές στις οποίες βρίσκονται πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές καυσίμων.

Παράλληλα, χτυπήματα εξαπέλυσε το Ισραήλ σε Ταμπρίζ και Κομ.

Στόχος υπουργεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Μέχρι στιγμής, οι ισραηλινές επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα έχουν στοχεύσει σύμφωνα με το Al Jazeera:

· Υπουργείο Πληροφοριών

· Υπουργείο Άμυνας

· Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν

· Στρατιωτικό συγκρότημα Parchin

