Βρετανός υπουργός Άμυνας: Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι με στόχο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων, καθώς δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνσή της, κοντά σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλεϊ, δήλωσε ότι τα βρετανικά μέσα και εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε κίνδυνο από ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα.

Όπως ανέφερε, η βρετανική εκτίμηση είναι ότι οι πύραυλοι δεν είχαν ως άμεσο στόχο τις βρετανικές βάσεις, ωστόσο το περιστατικό καταδεικνύει, όπως είπε, τον αδιάκριτο χαρακτήρα των ιρανικών ενεργειών.

Ο Χίλεϊ αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί στο Μπαχρέιν βρίσκονταν κοντά σε άλλα ιρανικά πλήγματα, με ορισμένους να απέχουν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα σημεία πρόσκρουσης.

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα εξοπλιστικά του προγράμματα, εκφράζοντας ανησυχία για περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση εν μέσω των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς διαχρονική απειλή για την ασφάλεια, επικαλούμενος φερόμενες συνωμοσίες τρομοκρατικών ενεργειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την εσωτερική καταστολή στο Ιράν και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία.

Ο Υπουργός Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, σημειώνοντας ότι η εξήγηση ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διαβεβαίωσε ότι όλες οι βρετανικές αμυντικές επιχειρήσεις στην περιοχή διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, διευκρίνισε ότι όταν βρετανικά αεροσκάφη επιχειρούν από βάσεις στο Κατάρ και την Κύπρο, ο ρόλος τους είναι αμυντικός, με στόχο την αναχαίτιση πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενδέχεται να απειλήσουν χώρες της περιοχής.

Πηγή: independent.co.uk