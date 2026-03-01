Τον Μάρτιο συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ του ΟΗΕ

Η Λευκωσία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ εντός Μαρτίου δήλωσε την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ μετά το μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου, στο Μαχαιρά, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι απέστειλε εδώ και καιρό επιστολή στον ΓΓ και προγραμματίζεται, μέσω της διπλωματικής οδού, μια συνάντηση εντός Μαρτίου. Είπε ότι θα αναφερθούν οι ημερομηνίες όταν αυτή καθαριστεί.

Είπε ότι η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, "έτσι ώστε να προχωρήσουμε, αν όλοι όσοι εμπλέκονται στο Κυπριακό πραγματικά το εννοούν, στην επανέναρξη των συνομιλιών, στη συζήτηση της ουσίας μέσα από αυτόν τον διάλογο, έτσι ώστε να οδηγηθούμε όχι μόνο στην επανέναρξη, σε συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών, αλλά στη λύση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου".

Πηγή: ΚΥΠΕ