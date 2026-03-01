Βίντεο: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Ορμούζ: Ιρανικά πυρά κατά του Skylight – Τραυματίες και εκκένωση πληρώματος

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, όταν ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο πετρελαιοφόρο Skylight, ένα πλοίο που οι αμερικανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως μέρος του «σκιώδους στόλου» (shadow fleet) του ίδιου του Ιράν. Το πλοίο, το οποίο δέχθηκε πυρά με την κατηγορία της «παράνομης διέλευσης», τυλίχθηκε στις φλόγες και άρχισε να βυθίζεται, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας της περιοχής.

BREAKING:



Iranian forces attacked a tanker from their own “shadow fleet” in the Strait of Hormuz, causing it to catch fire and begin sinking.



The ship was targeted for allegedly “illegally passing” through the strait.



The Skylight had 20 crew members on board: 15 Indian… pic.twitter.com/hjmh0ZZeZV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Σύμφωνα με το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, η επίθεση έλαβε χώρα περίπου 5 ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Κασάμπ. Το Skylight, με σημαία Παλάου, μετέφερε 20μελές πλήρωμα, αποτελούμενο από 15 Ινδούς και 5 Ιρανούς υπηκόους. Παρά τη σφοδρότητα του επεισοδίου, και οι 20 ναυτικοί απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σκάφος, αν και τέσσερις εξ αυτών αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με τραύματα ποικίλης σοβαρότητας.