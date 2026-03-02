Άλμα 24% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο - Ανησυχίες για τον εφορδιασμό LNG

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο άνω του 24% σε επίπεδα άνω των 39,7 ευρώ/MWh τη Δευτέρα 2/3, πλησιάζοντας τα υψηλά επίπεδα του Ιουνίου, καθώς οι αυξανόμενες διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ προκάλεσαν ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Η άνοδος αντανακλούσε την ευρύτερη δυναμική των αγορών ενέργειας μετά την έναρξη μιας σειράς επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, που προκάλεσαν αντίποινα από την Τεχεράνη εναντίον στόχων στην περιοχή.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει και αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει να ανακατευθύνουν τα πλοία μακριά από το στενό πέρασμα ως προληπτικό μέτρο.

Υπενθυμίζεται πως το στενό αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εξαγωγών από το Κατάρ, το οποίο προμηθεύει περίπου το 15% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρώπης.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή θα επηρεάσει πιθανώς και τους ασιατικούς αγοραστές και θα ενισχύσει τη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, περιορίζοντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, με δευτερογενείς επιπτώσεις για την Ευρώπη, σύμφωνα με το Trending Economics.

Οι κίνδυνοι επιτείνονται από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην ΕΕ, τα οποία σήμερα είναι κάτω από 31%, σε σύγκριση με 40% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Πηγή: cnn.gr