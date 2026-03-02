Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στo Ακρωτήρι

Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Συναγερμός στη Βάση Ακρωτηρίου μετά από επίθεση με drone - Κάτοικοι διανυκτέρευσαν στο ΚΕΝ Λεμεσού

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Κύπρου), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ