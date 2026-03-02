Καμπανάκι για επιπτώσεις στην οικονομία από κρίση στη Μέση Ανατολή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Κάτι διαφεύγει του τέως ΠτΔ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προκειμένου να βάλει κι αυτός το λιθαράκι του στις προσπάθειες του ΔΗΣΥ για ενότητα στις τάξεις του κόμματος και συσπείρωσης ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έριξε την μπηχτή του για τον νυν Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη. Αιχμές που επαναλήφθηκαν και στο παρελθόν και αφορούσαν τα εγκαίνια έργων που προγραμματίστηκαν ή ξεκίνησαν επί δικής του θητείας. Αυτό που όμως έντεχνα διαφεύγει του Νίκου Αναστασιάδη είναι πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν εκ των βασικότερών του συνεργατών (πρώτα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και έπειτα ως ΥΠΕΞ). Και, αν θέλει πραγματικά να κάνει απολογισμό της δεκαετούς διακυβέρνησης, υπάρχουν και πολλά άλλα για τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να δώσει εξηγήσεις.

ΣΙΩΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα