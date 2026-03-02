Κάτι διαφεύγει του τέως ΠτΔ

Προκειμένου να βάλει κι αυτός το λιθαράκι του στις προσπάθειες του ΔΗΣΥ για ενότητα στις τάξεις του κόμματος και συσπείρωσης ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έριξε την μπηχτή του για τον νυν Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη. Αιχμές που επαναλήφθηκαν και στο παρελθόν και αφορούσαν τα εγκαίνια έργων που προγραμματίστηκαν ή ξεκίνησαν επί δικής του θητείας. Αυτό που όμως έντεχνα διαφεύγει του Νίκου Αναστασιάδη είναι πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν εκ των βασικότερών του συνεργατών (πρώτα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και έπειτα ως ΥΠΕΞ). Και, αν θέλει πραγματικά να κάνει απολογισμό της δεκαετούς διακυβέρνησης, υπάρχουν και πολλά άλλα για τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να δώσει εξηγήσεις.

ΣΙΩΠ