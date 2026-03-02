Ένας νόμος για το θεαθήναι

Καμπανάκι για επιπτώσεις στην οικονομία από κρίση στη Μέση Ανατολή

Την κατοχύρωση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να διαθέτουν σκύλο βοηθό και να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και στα μέσα μεταφοράς, ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρία η ολομέλεια της Βουλής, ψηφίζοντας ομόφωνα σχετική πρόταση νόμου του Χρίστου Σενέκη.

Ο νόμος κατοχυρώνει το δικαίωμα, αλλά δεν προβλέπει ποινές για όσους το παραβιάζουν. Με απλά λόγια, αν ένα εστιατόριο, ένα κατάστημα ή ακόμη και οδηγός λεωφορείου αρνηθεί την είσοδο σε άτομο με σκύλο βοηθό, η νομοθεσία δεν προβλέπει κυρώσεις. Ούτε ρυθμίζει κρίσιμα ζητήματα, όπως την πιστοποίηση και το πλαίσιο διαβίωσης των σκύλων βοηθών.

Τα κενά αυτά επιχειρεί να καλύψει άλλη πρόταση νόμου, του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου. Ωστόσο δύσκολα θα φτάσει στην ολομέλεια. Ο λόγος; Η άρνηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να αναλάβουν τον ρόλο της αρμόδιας αρχής , την ώρα που το Υπουργείο Γεωργίας αποφεύγει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Η πρόταση βρίσκεται ενώπιον της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χωρίς να φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα, ενώ ο χρόνος μέχρι τη διάλυση της Βουλής λιγοστεύει.

Έτσι, ο νόμος που ψηφίστηκε κινδυνεύει να μείνει συμβολικός. Και έτσι, όσοι σήμερα έχουν σκύλο οδηγό, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα ίδια εμπόδια, ενώ πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μας, με οπτικές και όχι μόνο αναπηρίες, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από έναν σκύλο βοηθό, παραμένουν στο σκοτάδι.

